Profeco niega desabasto de oxígeno para tanques

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) negó que exista desabasto y aseguró que no lo habrá porque hay suficiente producción de oxígeno.

A pesar de las filas de espera para conseguir oxígeno y las quejas de algunos pacientes de enfermos de que hay desabasto, el procurador federal, Ricardo Sheffield Padilla, señaló: "No hay desabasto de oxígeno, ni puede haberlo. Hay competencia y producción abundante".

Comentó que realizó una visita a la planta en el municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla, de Grupo Infra, en donde constató la producción de oxígeno.

Sheffield Padilla expuso que hay aglomeraciones en la capital del país "porque es gratis, no porque sea escaso".

La Profeco requirió información a Infra y a Praxair sobre los costos, producción y ventas de oxígeno, sin embargo, solamente la primera empresa dio la información, mientras que Praxair no respondió el requerimiento, por lo que será sancionada.

De acuerdo con Infra, la recarga de un cilindro portátil de 682 litros de oxígeno es de 208 pesos, mientras que recargar un cilindro grande de 10 mil litros cuesta 895 pesos, además de que se tiene que hacer un depósito que se reembolsará en cuanto se regrese el tanque.

En 2020, el aumento del precio de oxígeno fue de 4.5%, expuso la Profeco.