Profeco reprueba a tijeras, barras adhesivas y reglas

Para este regreso a clases la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio sobre calidad y cumplimiento de las normas de diversos útiles escolares, en los que mayoritariamente reprobó a marcas de tijeras, así como a algunas reglas y barras adhesivas.

En el estudio, que publicó en la Revista del Consumidor de agosto, incluyó a bolígrafos, pegamentos líquidos, gomas, plastilinas en bloque, cuadernos y lápices de escritura, en los que encontró que algunas marcas ofrecen productos que apenas alcanzaron a pasar la prueba con "Suficiente".

Analizó a 22 cuadernos tamaño profesional de 90, 100 y 105 hojas cosidos y con espiral metálico o plástico, 12 bolígrafos de tinta azul oleosa punto mediano, 10 pegamentos líquidos, 11 de barras adhesivas, seis reglas de plástico graduadas de 30 centímetros, nueve lápices para escritura, siete plastilinas en barra, nueve tijeras escolares y siete gomas blancas para borrar.

--Tijeras reprobadas

Las primeras en reprobarse por la Profeco fueron cinco marcas de tijeras que no pasaron la prueba de partes punzocortantes o rebabas: Barrilito B60, Dietrix 7230, Dietrix 7231, Dietrix 7233 y MAE MT-5R que también presentó puntos de oxidación.

Las marcas Kores y Petigon manufacturas presentaron información incompleta al no poner la fecha de fabricación.

A pesar de ello la Profeco consideró que todas son seguras en el ángulo de filo que no es mayor de 10 grados, lo que previene lesiones accidentales en niñas y niños.

--Reglas se fracturan y presentan astillas

En cuanto a las reglas de 30 centímetros la Profeco encontró que se fracturaron y presentaron astillas "ante la flexión a temperatura ambiente": Baco, Dietrix y Vinci.

En tanto que OfficeMax 63328 no presenta la identificación de las unidades de medida (centímetros y pulgadas conforme lo indica la Norma Oficial Mexicana 008-SCFI-2002.

Sin embargo, al calificar el cumplimiento de normas, información al consumidor, acabados, exactitud en la escala, la Profeco les otorgó entre "Bien" y "Excelente".

--Barras adhesivas con "menos adhesivo útil"

Las barras adhesivas o tipo lápiz que tienen "menos adhesivo útil" fueron Omega de 8 gramos de origen coreano, que ofrece casi 79%, el resto se queda pegado en la base de su sistema de elevación. Mientras que la marca Bully tuvo una gran cantidad de fallas en el desempeño del elevador.

Con calificación "Deficiente" están las marcas Office Depot y Norma. En el caso de Office Depot "su nivel de fuerza adhesiva en papel fue suficiente", mientras que Norma tuvo un desempeño en el elevador "Suficiente".

Hay tres barras que fallaron en la contracción de la barra: Norma stick, Omega y Office Depot, "esto puede deberse, entre otras cosas, a que el producto tiene mucho tiempo en el estante o a que su contenedor no cierra herméticamente, lo cual permite que el adhesivo se reseque y con ello su adherencia disminuya considerablemente".

--Boligrafos aprobados

De los 12 bolígrafos que analizó tres tuvieron calificación "Excelente", dos de BIC y uno de Kores; cinco "Muy Bien", cuatro de Bolex y uno de OfficeMax; tres "Bien" uno de Azzor, otro de Paper Mate y uno de Office Depot y con "Suficiente" se calificó a Pelikan.

El bolígrafo de la marca Office Depot apenas dio 800 metros lineales de escritura, mientras que los BIC cristal dura y diamante superaron los 2 mil metros, en tanto que la marca Azor dio mil 483 metros lineales.

--Cuadernos pasan de panzazo

Tres modelos de cuadernos tamaño profesional de diversas marcas apenas pasaron la prueba con "Suficiente": Scribe Profesional liso 9650 por la baja resistencia de hojas y pasta; Norma Uno por baja resistencia al borrado y de las pastas y SkyBook por las mismas razones que la anterior.

Con "Excelente" están Scribe Excellence 9453, Talleres Estrella, Profesional Cosido y Mua y Manufacturas 8-A.

Las gomas para borrar en general son entre "Excelentes" y "Buenas", entre ellas Dietrix, Dixon, Kores, Pelikan, OfficeMax y Office Depot.

Pegamentos líquidos con menos contenido

Entre los pegamentos líquidos hubo uno que tuvo menos contenido del declarado, Elmers que "proporciona un poco menos del contenido declarado". Pero en general Adherol, Dietrix, Dixon, Elmer´s, Kores, Resistol y Omega tienen "Excelente" adherencia al papel y madera.

Las plastilinas en barra o bloque en general obtuvieron de "Muy Bien" a "Excelente" como Silver, Pelikan, Vinci, Scool, Combate, Colorim y Popular con "Bien".

Los lápices Paper Mate, Pelikan, OfficeMax, Office Depot y Dixon obtuvieron "Excelente", mientras que Kores y Maped "Muy Bien" y Kores y Bic "Bien".