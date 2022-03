Profeco retirará y penalizará marcas de mezcal por irregularidades

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- Los estantes de la sección de licores de las tiendas ofrecen una variedad de bebidas alcohólicas cada vez más variadas; sin embargo, es importante asegurar que estas tengan la calidad necesaria para su venta y consumo.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) busca garantizar la seguridad y los derechos de los compradores, por lo que en esta ocasión, se llevó a cabo el análisis para determinar la veracidad de la información de producto proporcionada por distintas marcas de mezcal.

El mezcal que sale del mercado

Se sometieron a análisis un total de 36 muestras de mezcales que se encuentran actualmente en el mercado. Los tres rubros que se examinaron fueron: contenido neto y tolerancias, especificaciones sanitarias de bebidas alcohólicas y especificaciones de mezcal.

Uno de los productos analizados "no cumplió con los componentes volátiles ya que tuvo menos de alcoholes superiores que pide la norma del mezcal la NOM –070-SCFI-201, fue Gusano Rojo (en la presentación) mezcal artesanal abocado con caramelo y gusano en presentación de un litro".

Esta característica hace que la bebida alcohólica no pueda ser denominada mezcal, por lo que será retirada del mercado debido a dicha irregularidad. En este caso, el Consejo Regulador del Mezcal, enfrentará también penalizaciones, por ser el órgano encargado de aprobar las bebidas previo a su ingreso al mercado.

Los que deben mejorar

Además de la marca Gusano Rojo, se encontraron otros productos que infringen las regulaciones. En cuanto al contenido neto que se anuncia en la etiqueta, las siguientes bebidas no cumplen con los requerimientos básicos para su comercialización, ya que contienen hasta 5% menos del líquido, lo que se encuentra fuera de los límites de error permitidos: Mezcal Amarás, Mezcal Alacrán, Mezcales de Leyenda y Mezcal 1903.

En cuanto a la cantidad de alcohol mostrada en las etiquetas de las botellas de mezcal, se detectaron tres muestras que arrojaron resultados menores al total declarado, lo cual también constituye una falta. Profeco especifica que las bebidas Mezcal 1903, Apaluz y Kilómetro 70, deberán ser corregidas y graduadas en apego a la ley para poder seguir a la venta en los establecimientos.

Es importante remarcar que las 36 muestras analizadas son seguras para su consumo, puesto que cumplen completamente con las especificaciones establecidas por la Secretaría de Salud, de acuerdo con lo que adelantó la Procuraduría a EL UNIVERSAL.