Profeco señala 4 factores a analizar antes de comprar este Buen Fin

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- El Buen Fin está a la vuelta de la esquina, comienza el viernes 18 y termina el 21 de noviembre, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sugirió tomar en cuenta cuatro puntos antes de comprar:

1.- Planear las compras: La primera recomendación de la Profeco es hacer una lista de las necesidades de compra que se tienen, analizarla y revisar el presupuesto familiar para asegurarte que no se afectarán las finanzas.

2.- Revisar la capacidad de endeudamiento: Si el consumidor decide pagar las compras de El Buen Fin a crédito debe cuidar que las deudas no sobrepasen el 30% de sus ingresos, ya que de rebasar ese porcentaje en algún momento puede ser que se pierda la capacidad para cubrir las mensualidades del crédito.

3.- Cuidado con los ganchos publicitarios: Revisar que realmente sean ofertas y descuentos. La Procuraduría sugirió estar alerta pues los principales ganchos que detectó son los que ponen las tiendas y que dicen: Hasta un 50% de descuento, envío gratis, todo a 500 pesos o descuentos en toda la tienda.

4.- Verifica el tiempo en que pagarás la deuda: Hay que cuidar los plazos de pago de las compras que se han del 18 al 21 de diciembre durante El Buen Fin, porque hay que pagar intereses, comisiones, costos administrativos, entre otros y se puede extender a más de un año el pago de mensualidades.

Y finalmente, la Profeco recomienda cuidar que el costo del producto o servicio no sea mayor que el precio de contado.