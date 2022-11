Profeco te dice qué hacer en caso de incumplimiento en el Buen Fin

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 15 (EL UNIVERSAL).- A menos de una semana de que inicien El Buen Fin, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) difundió información para saber qué hacer en caso de que se presente una inconformidad por negarse a cumplir una oferta o descuento, cobros superiores a lo pactado, publicidad engañosa, entre otras cosas.

Como primer paso, la Profeco pide que si, del 18 al 21 de noviembre que se celebra El Buen Fin, las empresas no quieren cumplir con sus ofertas, lo que se debe hacer es pedir directamente en el establecimiento que se haga efectivo el descuento.

De seguir la negativa piden contactar a Profeco de las siguientes maneras:

a) Conciliaexprés.- En esta opción hay una serie de empresas registradas con las que puedes llegar a un acuerdo inmediato. Para lo cual hay que llamar al 55 5568 8722 o al 800 468 8722, enviar un correo a conciliaexpres@profeco.gob.mx.

Habrá un horario especial de El Buen Fin ya que el servicio estará disponible de 9 de la mañana a 9 de la noche.

Si la empresa no está registrada en Conciliaexprés, la Profeco sugiere llamar al Teléfono del Consumidor o acudir a alguna oficina de la Procuraduría.

b) Teléfono del Consumidor, para defender sus derechos o solicitar asesoría para hacer reclamaciones, las personas pueden llamar a:

55 5568 8722 o al 800 468 8722. Enviar un correo a: asesoria@profeco.gob.mx. Etiquetar a la en tus redes sociales con @Profeco y @AtencionProfeco

c) Oficinas de Defensa del Consumidor.- En caso de que no se pueda solucionar la queja a través de Conciliaexprés o Concilianet, los interesados puden acudir a oficinas de la Profeco. Para encontrar la más cercana a sus domicilios pueden consultar en: https://bit.ly/3gCJE1k

d) Concilianet.- es la cuarta opción que tienen los consumidores, la cual funciona como Conciliaexprés pero puede ser usada en línea, en celular, tableta o computadora. De acuerdo con la Profeco "es una forma más fácil de llegar a un acuerdo con los proveedores registrados ante la Profeco".

Aquí puedes ver los proveedores inscritos https://bit.ly/3f5T19s