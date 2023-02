Profeco va contra las galletas Marías y de animalito

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 1 (EL UNIVERSAL).- Las galletas Marías, saladas y de animalitos más "corrientes" que te dejarán con hambre, según Profeco.

Ya sean galletas de animalitos, saladas o Marías, hay algunas marcas que utilizan en sus ingredientes jarabe de maíz de alta fructosa que es un ingrediente barato que por más que comas te quedarán con hambre, dijo el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield.

En la Revista Del Consumidor del mes de febrero se dará a conocer un estudio hecho a 48 tipos de galletas, Marías, digestivas y de animalitos en las que detectaron que no se declaran todos los ingredientes que tienen o se usa jarabe de maíz de alta fructosa que es un ingrediente barato y poco sano, expuso.

"Después de revisar todas (las galletas), encontramos que nueve productos tienen jarabe de maíz de alta fructosa, que es la forma más barata, la menos sana de endulzar a un producto porque no contiene un tipo de fibra, se absorbe en el tracto digestivo. Eso habla de un producto corriente", explicó Sheffield a EL UNIVERSAL.

Agregó que "el gran problema que tiene es que el jarabe de maíz retarda la saciedad, entonces comes más de lo que comerías, te quita la sensación de saciedad y, a parte, es el más barato que hay para endulzar, te hace comer más y es el más barato, entonces, les viene a dar con todo a las empresas".

Las nueve marcas y presentaciones que se darán a conocer en la Revista Profeco de febrero son:

-Crackers Golden Hills

-Marías La Moderna

-Crackers Precíssimo

- Nabisco Ritz

- Ke precio galletas Marías

- Galletas de animalitos de chocolate Aurrera

- Nabisco Premium Marbú Dorada

- Precíssimo galletas saladas

- Golden Hills galletas saladas.

El consumidor decidirá si las come o no

El titular de la Profeco aseguró que las empresas "por sacar productos muy baratos te meten maíz de alta fructosa, son los más corrientes y lo hacen para que no le pares de comer".

Sin embargo, indicó que no se iniciará ninguna acción o procedimiento de infracción contra esas marcas, solamente es para que los consumidores sepan y decidan si las quieren consumir o no.