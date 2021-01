Prohibir outsourcing no afecta el mercado laboral: Alcalde

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, dijo que están convencidos en el gobierno de la Cuarta Transformación de que aprobar una reforma para prohibir el outsourcing no tendrá efectos negativos en el mercado laboral y no generará pérdida de empleos como lo vaticinan algunos expertos.

"Estamos convencidos que el poder aprobar una ley de esta naturaleza no tendrá efectos negativos en el mercado laboral, ni tendrá un efecto de pérdida de empleo, al contrario, nos va a ayudar a fortalecer el mercado laboral y en esa estrategia de reactivación económica desde lo local, donde hay mayor distribución, equilibrio equitativo, entonces podemos impulsar y salir adelante", dijo Alcalde Luján.

Al participar en la reunión plenaria de los diputados de MC, Alcalde Luján se comprometió a que la eliminación del outsourcing se aplicará también en el gobierno federal: "La instrucción del Presidente es que se tiene que gobernar con el ejemplo, entonces, la iniciativa también será acompañada de una modificación a la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado que regulará la subcontratación, de igual manera en el sector público y privado", definió.

Defendió la reforma presidencial para eliminar el outsourcing, y dijo que si las empresas cumplen con esta nueva norma no tendrían por qué preocuparse, en todo caso, sólo tendrían que modificar algunas de sus estructuras para el reconocimiento de sus trabajadores.

En la charla con los legisladores de MC, Alcalde Luján aseguró que formaron un grupo interinstitucional, pues entienden que esta problemática no sólo es en el mercado laboral, y entre el Sistema de Administración Tributaria (SAT), el Infonavit, el IMSS, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal para detectar las irregularidades en la subcontratación y poder sancionarlas.

Reveló que de estas inspecciones encontramos la probable afectación a los derechos laborales en 862 mil trabajadores, por ello, el Presidente presentó esa reforma.

Dijo que 83% de las empresas fiscalizadas subcontrataban al total de sus plantillas y 17% estaba subcontratando 95%. Además, 75% de los trabajadores de esas empresas se registraban ante el IMSS con salarios menores en actividades diferentes para bajar su prima de riesgos.

Un 29% de las empresas supervisadas imponen la renovación mensual de contrato a sus trabajadores y 95% de empresas inspeccionadas conseguían a sus trabajadores a través de pagadoras sin patrimonio propio.

En esta plenaria también participaron José Medina Mora, presidente de Coparmex y pidió que se respeten todos los derechos de los trabajadores

Jesús Roel del Consejo Coordinador Empresarial, se manifestó por no prohibir la figura de la subcontratación por un tema de competitividad, pero recordó que el corazón de la iniciativa es que no continúe.