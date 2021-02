Promete AMLO que no habrá aumento en combustibles

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en dos años de gobierno no se ha aumentado los combustibles y garantizó que en lo que resta su sexenio, éstos no subirán.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que incluso en algunos casos se han registrado una disminución de los precios de algunas gasolinas.

"Se mantiene el compromiso de no aumentar el precio de las gasolinas, el diésel, el gas, la luz, no incrementar los precios de estos combustibles. Durante el tiempo que llevamos en el gobierno no ha habido aumentos por encima de la inflación.

"En algunos casos, ha habido, incluso, disminución en los precios sobre todo en los precios de la gasolina y así vamos a continuar todo el sexenio, no va haber aumentos en los precios de los combustibles", aseveró.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario federal indicó que a la par de que no se registran alzas en los combustibles, se avanza en las obras prioritarias de su administración.

"Obras que consideramos muy importantes prioritarias porque son obras de infraestructuras, y al mismo tiempo se generan empleos, se le da trabajo a mucha gente, se reactiva la economía, esto es muy importante", agregó.