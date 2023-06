Promociones y descuentos por ser socio Infonavit

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 23 (EL UNIVERSAL).- El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), por ser socio o registrarse para serlo, ofrece promociones y descuentos para este verano, de los cuales van desde descuentos de alimentos hasta conciertos.

Las promociones son para derechohabientes del Infonavit, las cuales están disponibles en la plataforma Socio Infonavit en donde los beneficiarios pueden conseguir descuentos y promociones, sin contar con un crédito.

Los descuentos son en parques acuáticos, pólizas de seguro de autos, colegiaturas en escuelas particulares, Six Flags, ópticas, asesoría fiscal, cursos de idiomas o capacitación, centros recreativos, alimentos, tecnología de hasta 70 marcas afiliadas.

¿Cómo registrarse?

El trámite se realiza de manera virtual, en la página o descargando la aplicación de Socio Infonavit y estos son los requisitos:

Estar dado de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Contar con número de seguridad social.

Contraseña de ingreso a cuenta Infonavit.

Presionar en registrar y concluir el registro.

¿Cómo afiliarte al IMSS Bienestar?

Para iniciar el trámite, la institución indica que deberá hacerse de manera presencial en todas las unidades de salud y hospitales que formen parte de este programa, únicamente deberás presentar estos documentos:

1. Clave única de registro de población (CURP), original y copia.

2. En caso de ser derechohabiente del IMSS o ISSSTE, presenta original y copia del documento de afiliación.

3. En caso de no contar con CURP, proporciona original y copia de: acta de nacimiento y comprobante de domicilio.

El horario de atención es de 8:00 a 16:00 horas, en la unidad más cercana a tu domicilio. Es importante mencionar que el servicio es prioritario para personas que no cuenten con seguridad social.