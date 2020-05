Propuesta de Morena sobre progresividad fiscal ya existe desde 2014

En México, las personas y empresas de mayores ingresos son las que más contribuyen al presupuesto federal a través del pago de impuestos.

Contrario a la propuesta de progresividad fiscal que hace el presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, en nuestro país eso ya existe desde 2014 con la Reforma Hacendaria para el Bienestar social.

Ramírez Cuéllar plantea en el tercer punto del documento del Bienestar Social y Lucha Contra la Desigualdad, una reforma constitucional para una progresividad fiscal.

"Los que más tienen deben ser más solidarios, no todo debe descansar en la clase media y las pobres", dijo en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva.

Afirmó que hay otros que tienen una gran fortuna, que son los que deben colaborar más, ser más solidarios para poder financiar la estabilidad.

El político aseguró que, para poder financiar la totalidad de las necesidades del país, no se logrará con austeridad ni con el régimen fiscal vigente.

"Nuestro sistema fiscal es regresivo", afirmó al reiterar que su propuesta incluye que el Inegi tenga acceso a información bancarias de los contribuyentes para poder medir la concentración de la riqueza en nuestro país.

No obstante, en 2014 el Congreso de la Unión aprobó una reforma fiscal más justa impulsada por el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Con la reforma a la Ley del impuesto sobre la renta (ISR) se estableció un gravamen escalonado, con el fin de que contribuyeran más los que tuvieran mayores ingresos.