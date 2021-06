Proyectos de la 4T reactivan economías regionales: Banxico

La recuperación del turismo por contratación de alojamiento temporal por medio de plataformas digitales y los proyectos de infraestructura, sobre todo impulsados por la actual administración, contribuyen en parte a la recuperación de las economías regionales, destacó el Banco de México (Banxico).

Además de la reactivación de Estados Unidos y el avance en el programa de vacunación, señaló el banco central en el Reporte sobre Economías Regionales del primer trimestre del 2021.

"Los proyectos de infraestructura que se están desarrollando en la región sur podrían continuar apoyando su recuperación", dijo el economista en jefe de Banxico, Daniel Chiquiar Cikurel.

Durante la presentación del informe, mencionó que de cierta manera se ha dado una recuperación tras la pandemia, a pesar de que a inicios de este año en algunas regiones, notoriamente en el centro, hubo un nuevo deterioro, el cual se fue corrigiendo.

En el sector turístico, la actividad en el sector mejoró durante marzo y abril pasados, en todas las regiones del país, luego de haberse registrado variaciones negativas en los dos primeros meses del 2021, precisó.

Destacó que si bien todavía está a niveles por debajo de lo observado antes de la pandemia, advirtió que el indicador de de cuartos ocupados no cuenta toda la historia.?"Hay un elemento que hay que tomar en cuenta que ha venido ganando importancia en el mercado turístico, que es el de propiedades residenciales de alquiler temporal a través de esta plataforma Airbnb", destacó.

Incluso mencionó que desde antes de la pandemia, ese tipo de plataforma ya venía ganando participación de mercado que en 2016 representaban alrededor de un 16% de la demanda de hospedaje y subió a 30% en 2021.

Podemos observar que en todas las regiones hay una recuperación en las reservaciones de Airbnb en comparación con la reactivación hotelera medida tradicionalmente, apuntó.

A pesar de que la recuperación del sector turístico en su conjunto sigue por debajo de los niveles observados por la pandemia, el segmento particular que se deriva de Airbnb, prácticamente recuperó niveles similares o en algunas regiones incluso superiores a los que se observaban antes de la pandemia, subrayó.?"Tenemos cierta evidencia que la pandemia pudo haber conducido a un cambio en la demanda relativa, no absoluta, por ese tipo de espacios de alquiler porque los demandantes prefieren espacios en donde haya menos interacción social", explicó.

De los proyectos de infraestructura, el director general de Investigación Económica señaló que el Tren Maya es uno de los proyectos que está contribuyendo a la reactivación de la región sur.?"En general, los proyectos que se han llevado a cabo en la región sur del país, según la opinión de los empresarios, sí han contribuido a una reactivación de esa región, en términos económicos", expuso.