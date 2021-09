¿Pueden detener a "nenis" por hacer entregas en el Metro?

"¿Entregas en el Metro?"

- "Sí, nenis. Punto medio"

Así es como Nicole y Karen acordaron la venta de una pijama en Metro Chabacano, pues a ambas les quedaba bien ese lugar para verse.

Al llegar, Karen esperó en los torniquetes, aunque Nicole temía ser detenida por los policías en el andén, en donde hay una cartulina en la que se avisa que no se puede vender en las instalaciones del Servicio de Transporte Colectivo (STC).

¿Qué dice el reglamento del Metro sobre las ventas en las instalaciones?

El año pasado, el Metro emitió un comunicado en el que asegura que las "actividades como el intercambio de bienes y/o entregas de productos no están prohibidos dentro de las instalaciones del Metro de la Ciudad de México, siempre y cuando no represente una actividad ilícita o propicie el ambulantaje".

Además señala que tampoco son motivo de aseguramiento o remisión, en tanto no se ponga en riesgo la seguridad de las personas usuarias, las instalaciones o el servicio y permitan el libre tránsito.

Sin embargo, los policías sí pueden actuar ante la venta de las "nenis", muchas de las cuales sostienen a sus familias económicamente de esta manera, sobre todo luego de la pandemia por coronavirus o Covid-19. De hecho, las "nenis" generan ganancias mayores a 9.5 mdp diarios

"Al detectar a personas ejerciendo actividades como el intercambio de bienes y/o entregas de productos u otras que no signifiquen una falta administrativa, actuará con todo comedimiento y los invitará a retirarse de las instalaciones, caso contrario, procederá conforme a derecho corresponda", consigna que se encuentra asentada en los protocolos de los elementos policiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), adscritos a la Red del Metro, así como de personal de Vigilancia de Seguridad Institucional del STC.

Por lo tanto, ante una venta en los torniquetes, andenes o "debajo del reloj" no se te debería detener, sólo conminar a que la venta se realice afuera de las instalaciones.