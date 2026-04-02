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QR prevé repunte turístico

Espera más de 1,2 millones de turistas en esta Semana Santa

Por EFE

Abril 02, 2026 03:00 a.m.
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QR prevé repunte turístico

Cancún, Q. Roo.- Los destinos turísticos de Quintana Roo inician la temporada vacacional de Semana Santa y pascua, una de los más importantes del año, con la proyección de recibir más de 1,2 millones de turistas y una derrama económica de 1.000 mdd.

Apenas el sábado 28 de marzo, entre los aeropuertos internacionales de Cancún, Tulum, Cozumel y Chetumal, se reportaron 749 operaciones aéreas, más de la mitad corresponden a vuelos internacionales que llegan principalmente de EU y Canadá.

La mayor carga de visitantes se espera en Cancún, un destino turístico muy joven que apenas cumplirá 56 años de su creación el próximo 20 de abril, pero que ya cuenta con 215 hoteles que agrupan más de 47.000 habitaciones. 

En Cozumel, Elías Farah, director de turismo dijo a EFE que esperan recibir alrededor de 21.000 personas diariamente vía marítima.

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Mientras que José de Jesús Castillo Magaña, director de turismo en Isla Mujeres, puntualizó que en los días de mayor actividad, los cruces hacia Isla Mujeres desde la zona hotelera de Cancún y Puerto Juárez superaría 25.000 usuarios, principalmente turistas nacionales y extranjeros.

Atenea Gómez Ricalde, presidenta municipal de Isla Mujeres, en entrevista con EFE destacó que tanto en los hoteles de la isla como los que se encuentran en la zona continental y que forman parte de la municipalidad, se espera una ocupación cercana al 90 %.

"Esperamos una proyección de alrededor del 90 % de ocupación, puede fluctuar un punto más, un punto menos durante los días mayores, entre la semana mayor y la semana de Pascua, por eso turismo nacional y también los mercados que generalmente vienen a Isla Mujeres, que es Estados Unidos, Canadá, Argentina y por supuesto Europa", indicó.

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