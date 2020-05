¿Qué condiciones hay para empresas que regresarán a sus actividades?

Por medio de un Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Salud (Ssa) advirtió que clausurará las actividades de las empresas dedicadas a la minería, la construcción y la fabricación de equipo de transporte si ponen en riesgo la salud de sus trabajadores al reiniciar sus actividades luego de la emergencia sanitaria del coronavirus (Covid-19).

En el decreto la Secretaría de Salud autoriza a estas empresas iniciar sus actividades antes del 1 de junio si establecen los controles sanitarios necesarios y capacitan a su personal para prevenir más contagios de Covid-19, sin embargo, también se advierte que este es un "acuerdo de buena voluntad", y se procederá a la clausura de las empresas que no cumplan con los criterios de seguridad.

"Se aclara que se trata de un acuerdo de buena voluntad; sin embargo, si no se cumple se procederá a la clausura de las empresas o industrias que pongan en riesgo la salud de sus trabajadores", se lee en el DOF.

Ayer jueves, la Ssa publicó en el DOF la estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas ante la contingencia del Covid-19, y en esta publicación se expresó que la industria de la construcción, minería y fabricación de equipo de transporte, consideradas esenciales, iniciarían sus actividades hasta el 1 de junio.

No obstante, el día de hoy se corrigió esa edición del DOF y ahora se indicó que las empresas de estos ramos podrán comenzar a operar antes del 1 de junio si cumplen con las medidas sanitarias que se les exigen. Lo anterior ya había sido informado por la secretaria de Economía, Graciela Márquez.

"El plazo comprendido del 18 de mayo al 1 de junio de 2020, es el tiempo en el que se llevará a cabo el proceso de establecer los protocolos y mecanismos de seguridad sanitaria en las empresa (....) Si el proceso se logra concluir y se aprueba antes del 1 de junio de 2020, la empresa o industria correspondiente podrá dar inicio a sus operaciones", se publicó hoy en el DOF.