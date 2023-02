Qué créditos se han encarecido más con las altas tasas de Banxico

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 9 (EL UNIVERSAL).- El Banco de México ha llevado su tasa de referencia hasta un máximo histórico de 11 %, ante un escenario inflacionario que no cede en la economía mexicana.

El movimiento por parte del banco central se refleja en el encarecimiento del crédito que ofrecen los bancos a la población. Los datos más recientes de la Asociación de Bancos d México (ABM), disponibles al cierre de noviembre de 2022, con una tasa de interés de 10 %, mostraron que el crédito que más se ha encarecido es el dirigido a grandes empresas, con una tasa promedio de 11.59 %, esto es ajuste al alza de 4.85 puntos porcentuales.

Por su parte, las tarjetas de crédito se han encarecido en promedio, 4.14 puntos porcentuales, alcanzando una tasa de 37.27 por ciento.

En el caso del crédito a Pymes, la tasa se ha incrementado en 3.36 puntos porcentuales, alcanzando en promedio 14.53 %. En tanto, el crédito personal ha alcanzado en promedio una tasa de 47 % y el automotriz de 14.27 %.

Los bancos del país han enfatizado que el incremento en la tasa de referencia por parte del Banxico no se refleja de inmediato ni en la misma magnitud en las diversas opciones crediticias que existen en el mercado aunado a una fuerte competencia que detiene el encarecimiento de este tipo de productos.

---Sugieren analizar bien si se adquiere un crédito

Sin embargo, especialistas hacen un llamado a la población que está analizando contratar un crédito en este momento revisar detalladamente su situación económica y capacidad de pago para evitar problemas de sobreendeudamiento ya que en este momento el costo del dinero es más alto.

Así, se prevé que los diversos productos crediticios sigan encareciéndose en los próximos meses ante el reciente ajuste del banco central.

Cabe recordar que los créditos contratados con anterioridad y a tasa fija no tienen ningún movimiento ante el incremento de la tasa del Banco de México.