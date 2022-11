Qué es el Día de no comprar nada y por qué se celebra

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- La noche de este jueves, 24 de noviembre, se celebró la cena de Acción de Gracias; sin embargo, tras la tradicional celebración en Estados Unidos muchas personas quedan con el bolsillo vacío, ante ello, existe el Día de no comprar nada.

Por lo anterior, Buy Nothing Day (por sus siglas en inglés BND), es una jornada mundial de protestas en la que se invita a toda la población a no consumir nada con la finalidad de denunciar el actual modelo de producción, consumo y promover formas de consumo alternativo. Coincide precisamente con el Black Friday, uno de los días de más consumo del año.

Por lo regular suele celebrarse el último viernes de noviembre, un día después de la cena de Acción de Gracias.

¿Por qué se celebra un día sin compras?

El Día de no comprar nada fue fundado por el artista de Vancouver Ted Dave y posteriormente promovido por la revista canadiense Adbusters. Los participantes de este movimiento se abstienen de comprar cualquier cosa durante 24 horas como una exhibición concentrada del poder del consumidor.

Aunado a ello, se celebró por primera vez en Vancouver, Canadá en septiembre de 1992, pero en 1997 fue trasladado al día después de Acción de Gracias en Estados Unidos y Canadá y al día siguiente en el resto del mundo, como un llamamiento contra el consumismo de la época prenavideña.