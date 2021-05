¿Qué es el remanente del Banco de México?

El Banco de México (Banxico) como cualquier otra institución, puede tener ganancias o pérdidas a lo largo de un ejercicio por las operaciones que realiza durante el año.

Sin embargo, al no tener fines de lucro, al cierre de cada ejercicio y al hacer cuentas, debe privilegiar la constitución de sus reservas y capital si es que obtiene una ganancia, y con lo que quede de remanente, si es que hay, debe entregar ese importe al gobierno federal.

El remanente proviene del saldo positivo de la operación de Banxico y para convertirse en una ganancia se necesita una revaluación del monto de las reservas internacionales del país que administra el banco central, y que produce la depreciación del tipo de cambio.

Para el 2020, Banxico obtuvo una utilidad de 165 mil 26 millones de pesos, pero un año antes, es decir en el 2019 reportó una pérdida de 166 mil 501 millones de pesos.

De ahí que de la ganancia del 2020, primero tuvo que subsanar las pérdidas de un año antes, y no le sobró nada para distribuir al gobierno federal como lo establece el artículo 55 de la Ley del Banxico.

El subgobernador del Banxico, Gerardo Esquivel retomó hoy un comentario que escribió el pasado 23 de abril en el que explicó que Banxico obtuvo 165 mil millones de pesos como resultado del ejercicio del 2020, de los cuales el 74% se utilizó para amortizar pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, y el resto para el capital contable cuyo nivel se encuentra por debajo del nivel establecido en la Ley.

Por esa razón, no hubo remanente, precisó.

Esquivel acompañó su comentario con información adicional sobre los costos y beneficios de mantener reservas internacionales para un banco central.

"En general, mantener reservas internacionales no produce rendimientos netos. De hecho, suele implicar un costo ya que se recibe un rendimiento menor (tasa de interés foránea) al que se debe pagar por su contraparte en el balance (tasa local)", señaló.

Por todo lo anterior, es por ello que después de que el Banco Central cubrió sus necesidades con el balance que obtuvo en el 2020, y no le sobró nada para compartir algo con el gobierno federal.

Otros analistas señalaron que, si bien hubo un resultado positivo, Banxico primero tiene que compensar las pérdidas y restituir su capital.

Incluso anticiparon que es probable que para el balance de este año, aunque el Instituto Central obtenga una utilidad, otra vez no habría remanente que tendría que entregarse hasta el 2022 porque todavía hay pérdidas de años anteriores, y seguramente sucederá lo mismo.