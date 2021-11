¿Qué es y de qué trata la "Bitcoin City" de El Salvador?

El gobierno de El Salvador está apoyando aún más la presencia del Bitcoin en su territorio. De acuerdo con los sitios especializados Coindesk y BBC News, el presidente de la nación centroamericana Nayib Bukele dio a conocer recientemente sus planes de construir una "Ciudad Bitcoin" cerca de un volcán a lo largo del Golfo de Fonseca, entre los departamentos de La Unión y Conchagua.

La metrópoli tendrá su propia planta de energía geotérmica para ayudar a respaldar la minería cripto, y no habrá ganancias de capital, ingresos, nómina o impuestos a la propiedad, solo impuesto al valor agregado (IVA).

Bukele señaló que la mitad de las ganancias obtenidas por medio del IVA se utilizarán para pagar los bonos emitidos para financiar los costos del inicio de las actividades de la ciudad, mientras que la otra mitad se usaría para financiar servicios públicos.

De igual manera, el presidente de El Salvador señaló que se requerirán 300 mil Bitcoins para concluir la construcción de la urbe.

Bukele no proporcionó una línea de tiempo para la creación de la ciudad. Sin embargo, simultáneamente dio a conocer un "bono Bitcoin" de mil millones de dólares estadounidenses, donde la mitad se usaría para construir infraestructura energética y minera, y el resto se usaría para comprar más moneda digital.

Los detalles de lo que implica exactamente la hasta ahora llamada Bitcoin City son escasos, sin embargo, el jefe del ejecutivo centroamericano espera atraer inversión extranjera de Bitcoin a la ciudad.

Bukele esbozó brevemente una visión de la topografía de la ciudad y dijo que será circular y contendrá un aeropuerto y distritos residenciales y comerciales. También señaló que la plaza central se verá como el símbolo de Bitcoin desde arriba.

El jefe de estrategia del desarrollador de bonos Blockstream, Samson Mow, dijo que El Salvador comenzaría a vender criptomonedas después de cinco años y pagaría un dividendo adicional a los tenedores de bonos.

Con un rendimiento inicial del 6.5 por ciento, esto podría representar una ganancia inesperada significativa para el país si todo va bien.

La medida es una gran apuesta para una empresa con un producto interno bruto de poco más de 24.6 mil millones de dólares en 2020.

La administración de Bukele cuenta con Bitcoin para estimular el crecimiento económico, la independencia y la inversión, pero esto también supone que el formato monetario permanece en una trayectoria general ascendente.

Tampoco está claro si los posibles residentes e inversores acudirán en masa a una ciudad orientada a Bitcoin incluso con incentivos fiscales. Este es un territorio nuevo para las criptomonedas, y no es seguro si hay suficiente apoyo para ayudar a que el proyecto prospere.

El Salvador convirtió a Bitcoin en moneda de curso legal el 7 de septiembre de este año, aunque la medida enfrentó duras críticas de la oposición política y un gran escepticismo de la mayoría de los residentes.

De hecho, el fundador de Ethereum, Vitalik Buterin, señaló en su momento que la adopción de Bitcoin en El Salvador era "contraria a los ideales" de la industria cripto.