¿Qué funcionalidades pierdes si no aceptas actualización de WhatsApp?

Los usuarios que no acepten la actualización de los términos y condiciones de WhatsApp para el 15 de mayo no perderán su cuenta, sin embargo, la aplicación de mensajería recordará a los usuarios que deben revisar y aceptar los cambios.

En caso de que el usuario reciba un recordatorio persistente después de varios días se tendrá acceso limitado a las funciones de WhatsApp hasta que acepte las actualizaciones.

"Esto no les sucederá a todos los usuarios al mismo tiempo", detalla la app.

¿Qué funcionalidades se limitarán?

Los usuarios no podrán acceder a la lista de chats, pero podrán responder llamadas y videollamadas.

Si tienen activadas notificaciones, podrán tocarlas para leer o responder mensajes, así como para devolver llamadas o videollamadas perdidas, detalla WhatsApp.

"Después de unas pocas semanas de funcionalidad limitada, no podrás recibir llamadas ni notificaciones, y WhatsApp dejará de enviar mensajes y llamadas a tu teléfono", subraya la aplicación.

Los usuarios pueden exportar su historial de chats en Android o iPhone, así como descargar un informe de su cuenta.

