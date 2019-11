¿Qué hacer si no te respetan una promoción en El Buen Fin?

El Buen Fin es una iniciativa implementada en 2011 con el objetivo de que los consumidores puedan acceder a los productos y servicios que necesitan a un precio más bajo. Debes saber que si bien las ofertas, promociones o descuentos sobre los artículos están en función de cada comercio, hay entidades públicas encargadas de verificar que los establecimientos no cometan abusos.

En el mes de noviembre se reporta la mayor cantidad de quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Tan sólo en la edición del año pasado, este organismo atendió 734 quejas, de las cuales 62% fueron reclamadas a tiendas como Walmart, Sam's Club y Liverpool.

Las quejas más recurrentes tienen que ver con el incumplimiento de la oferta o promoción y la publicidad engañosa; mientras que los productos con más reclamaciones fueron dispositivos y aparatos electrónicos, de acuerdo con datos de la Profeco.

Para que no te vean la cara, la plataforma de comparación de servicios financieros Coru.com, te dice qué puedes hacer en caso de que detectes un abuso por parte de las tiendas participantes en la novena edición del Buen Fin.

Este año la Profeco ubicó las zonas del país con mayor índice de consumo, donde se desplegarán 147 módulos, así como 323 brigadas móviles para atender quejas.

Si eres víctima de algún engaño, recuerda que antes de acudir a la Procuraduría, es importante que tengas evidencia a la mano: la foto, promocional o correo electrónico donde se aprecie la promesa de la tienda y el ticket de consumo con el incumplimiento por parte del comercio.

¿Y si nadie atiende? Bueno, en ese caso puedes contactar con la Profeco a través de alguno de sus canales de comunicación:

· Redes sociales: Facebook y Twitter

· Línea telefónica: para la Ciudad de México 5625 6700 y el interior de la República 01 (800) 468 8722. Por Whatsapp instantáneo: 55 80 78 04 88, 55 80 78 04 85 y 55 80 78 03 44.

· También hay módulos de atención a los consumidores instalados en aeropuertos y centros comerciales.

¿Y cómo se le hace para evitar estos abusos? Primero que nada verifica que el establecimiento donde vas a comprar participe en el Buen Fin. Esto lo puedes hacer a través del siguiente link: https://www.elbuenfin.org/.

Si ves que todo está bien con el comercio, es recomendable que compares los precios que ofrece con otro que también cumpla con los requisitos de la iniciativa. Para ello puedes utilizar el comparador de precios virtuales de Profeco: https://www.profeco.gob.mx/tiendasvirtuales/index.html. Esta herramienta también te permitirá revisar si los sitios de los proveedores que realizan transacciones a través del comercio digital cumplen con las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

No te olvides de leer a detalle los términos y condiciones. Toda promoción tiene restricciones, por lo que hay que preguntar a los empleados de la tienda las circunstancias bajo las cuales se puede hacer uso de ellas.

En caso de estar afiliado a un banco, puedes sacarle provecho a las diferentes ofertas y formas de pago con los que cuenta.