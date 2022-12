Qué multas recibirán los patrones que no paguen aguinaldo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 19 (EL UNIVERSAL).- El secretario del Trabajo de la Ciudad de México, José Luis Rodríguez, informó que los patrones que no cumplan con el pago del aguinaldo, antes de este 20 de diciembre, podrían hacerse acreedores a una sanción que iría de los cuatro mil 811 a los 481 mil 100 pesos.

A través de una imagen en sus redes sociales, el funcionario informó que los trabajadores que no reciban su aguinaldo pueden acudir al área de inspección de la Secretaría del Trabajo a interponer una queja.

"¡Que no se te pase! El 20 de diciembre es la fecha límite para que recibas tu aguinaldo. En caso de no recibirlo acude a @TrabajoCDMX para asesoría. San Antonio Abad 32, colonia Tránsito WhatsApp: 5546068313 y 5543238279 @Claudiashein @GobCDMX #TrabajoEnLaCiudad", precisó.

Recordó que el pago del aguinaldo equivale a por lo menos 15 días de salario y que mañana vence el plazo para recibirlo.