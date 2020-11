¿Qué problemas enfrentan los mexicanos al comprar en línea?

A octubre de este año, el 39% de los mexicanos hace compras por internet, principalmente porque no quieren salir de casa por la pandemia causada por la Covid-19, encontró el quinto reporte Impacto Covid-19 en venta online en México.

Aunque el análisis realizado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) señala que 11% de los encuestados compraron por primera vez comida a domicilio, 12% productos de moda y 10% realizaron compras del supermercado por internet, 58% dijeron que han tenido problemas en sus compras.

De los encuestados en octubre y que indicaron que padecieron problemas al adquirir productos en línea, el 31% respondió que se debió a los tiempos de entrega tardíos, 16% porque trataron de comunicarse con servicio al cliente y fue muy difícil y 15% dijo que el producto no era de la calidad que esperaba.

También el 10% se quejó de las devoluciones fueron muy complicadas y 7% comentaron que no pudieron hacer seguimiento a su envío, el producto real no se parecía al anunciado y su compra llegó incompleta sin ningún aviso.

A pesar de los problemas que han enfrentado los mexicanos al comprar por internet, el 73% percibe como muy seguro o algo seguro adquirir productos en línea.