Qué se debe tener en cuenta al momento de comprar un nuevo celular

Saber qué modelo se adapta mejor a nuestras necesidades principales y tiene la mejor relación calidad-precio puede ser bastante complicado. Por esta razón le contamos cómo puede hacer más sencilla la tarea de comparar y buscar entre todos los productos disponibles en el catálogo.

Lo primero que debería tener en cuenta es qué necesita de un celular. Haga una lista con las características que considera más importantes, tales como: batería, tamaño de la pantalla, cámara, velocidad de procesamiento, capacidad de almacenamiento, resistencia a los golpes, protección contra el polvo y el agua, belleza estética, materiales con los que está confeccionado, etc. Teniendo esta lista a mano, le resultará mucho más simple comparar entre lo que ofrecen los distintos modelos.

Otro factor que influye mucho en el desempeño final de un dispositivo es su software, es decir, el sistema operativo con el que funciona. Actualmente, existen dos grandes de la industria que son totalmente opuestos:

? Uno es Android, el sistema opertativo creado por Google. Sus principales ventajas son la gran ductilidad y variedad de funciones disponibles para personalizar el teléfono al máximo; posee muchas funciones básicas que pueden ser indispensables (aunque varía según el fabricante) como la radio FM, poder colocar dos chip SIM, etc. Otro factor bastante beneficioso es su gran interconexión con los otros servicios de Google, que son muy útiles, tales como Google Maps, Google Drive, Gmail, Youtube, etc. Además, en la Play Store, encontrará millones de aplicaciones e incluso muchas que no se pueden instalar en Iphone. Una de las desventajas es que puede ser algo difícil de usar si no tiene mucha experiencia con la tecnología, su gran variedad de configuraciones y funciones pueden ser contraproducentes para alguien que no las usará a todas.

? El otro gran sistema operativo es IOS de la empresa Apple. Entre sus ventajas se encuentra la extrema sencillez y fluidez de las configuraciones, lo que lo hacen mucho más rápido e intuitivo de usar. Además, estéticamente es muy hermoso; podría decirse que Apple prioriza ante todo que sus productos sean agradables a la vista y a los sentidos. La calidad de sus aplicaciones es algo mayor que las de Android, ya que al tratarse de un sistema operativo que corre en un único celular, se encuentra optimizado al máximo. No así con Android, que funciona en muchos modelos de distintos fabricantes de celulares. Otro mérito de IOS es que es mucho más difícil que tenga virus o archivos invasivos en su teléfono. Las desventajas son su elevado precio (ya que muchas funciones son pagas) y la poca personalización que permite, ya que IOS es un sistema operativo cerrado, es decir, que no se puede modificar su código de fuente. Otro factor en contra es que debido al estricto control de la Apple Store, muchas aplicaciones no se encuentran allí.

Esté atento a las ofertas y promociones disponibles. Constantemente las grandes cadenas de comercio incluyen descuentos increíbles o ventajosos medios de financiamiento.Para encontrarlos entre el mar de productos disponibles, configure alertas en la web (puede recibir mails con ofertas directamente desde los vendedores), compare precios en los folletos y, principalmente, consulte a los expertos del rubro tecnología.

Por otro lado, navegando la web y buscando la frase Walmart promociones encontrará en esta cadena multimarca una variedad de productos a precios que no podrá creer que sean ciertos. Su departamento de tecnología es inmenso; allí podrá encontrar lo que sea que busque y como sea que lo busque. Algo bastante desmotivador al momento de comprar un celular es que, luego de haber pasado mucho tiempo decidiendo cuál es el mejor, no se encuentre disponible en el catálogo y tenga que conformarse con un producto que no quería. Pero estos problemas se pueden evitar si confía en tiendas serias y con gran variedad de productos disponibles.

Finalmente, nuestra recomendación personal es el nuevo modelo de Google que acaba de ser lanzado al mercado y reúne muchas características indispensables junto con accesorios muy atractivos y modernos, disponibles a un precio razonable. Se trata de Pixel 4, un dispositivo que sorprenderá tanto a expertos en celulares como a usuarios principiantes.