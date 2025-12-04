Qué se puede comprar de la canasta básica con el nuevo mínimo

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 4 (EL UNIVERSAL).- El salario mínimo en México tendrá un incremento del 13 por ciento a partir del 1 de enero de 2026, lo que elevará el ingreso diario a 315.04 pesos.

Con este ajuste, el poder adquisitivo de los trabajadores mejorará significativamente, según las estimaciones del Gobierno de México, que asegura que este monto equivale a 2.5 canastas básicas. Sin embargo, el impacto final dependerá de factores como la inflación y las diferencias de precios en todo el país.

¿Cuánto rendirá el nuevo salario mínimo en la compra de alimentos?

De acuerdo con el secretario del Trabajo, el nuevo monto permitirá adquirir alrededor de 7.1 kilos de frijol, 6.5 kilos de huevo y 14.8 kilos de tortilla.

El Gobierno de México señaló además que, con el ajuste salarial, el poder adquisitivo habrá recuperado 154.2 por ciento desde el inicio de los gobiernos de la llamada transformación, lo que representa el nivel más alto registrado desde 1980.

El precio promedio nacional de la canasta básica se mantiene por debajo de 910 pesos mensuales.

Esta incluye alimentos esenciales como:

maíz

frijol

arroz

azúcar

aceite vegetal

harina de maíz

atún

sardina

leche y otros productos de primera necesidad.

Con un salario mínimo mensual cercano a los 9,451 pesos (según el cálculo oficial basado en proyecciones), una persona podría adquirir de forma teórica alrededor de 10 canastas básicas completas. Esto equivale a cerca de 249 productos esenciales, considerando que cada canasta contiene 24 artículos diferentes.

No obstante, este cálculo es únicamente referencial, ya que la canasta básica contempla solo alimentos y productos indispensables, mientras que el salario también debe destinarse a transporte, vivienda, servicios, educación y salud. Además, los costos de los alimentos varían de manera considerable entre regiones, por lo que la cantidad de productos adquiribles puede verse modificada.

¿Cómo influirá la inflación en el poder adquisitivo?

Respecto a la posibilidad de un aumento en los precios, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el incremento salarial tenga efectos inflacionarios.

Aseguró que la Secretaría de Hacienda consultó al Banco de México para evaluar impactos y ambos organismos concluyeron que el peso laboral dentro del costo de producción no generaría aumentos significativos en los precios finales.