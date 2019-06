¿Qué tomar en cuenta al contratar un crédito online?

En el momento de contratar un crédito es importante conocer las tasas de intereses, los costos administrativos, las modalidades de préstamos disponibles, las instituciones financieras autorizadas para ofrecer estos servicios

Hoy en día conseguir un préstamo personal o de otro tipo es muy fácil, basta cumplir con unos mínimos requisito, enviar una solicitud y esperar la aprobación de la institución financiera elegida. Incluso quienes no tienen buena información en su historial crediticio pueden conseguir dinero de forma sencilla.

Sin embargo, hay muchas cosas que deben ser consideradas antes de tomar un préstamo. Esta debe ser una decisión tomada a conciencia, ya que si no es bien administrada puede causar varios problemas futuros, incluso incrementar los inconvenientes que queríamos resolver con el préstamo solicitado.

¿Para qué tomar un crédito?

Un préstamo puede ser solicitado para saldar deudas, hacer un viaje, pagar los estudios, remodelar la casa, comprar un automóvil o una casa, o cualquier otro motivo. Independientemente de si el cliente informa al banco o no sobre cuál será el destino del dinero, puede solicitar un préstamo, es un derecho de todas las personas.

Sin embargo, a pesar de todas las opciones que tenemos en préstamos personales y créditos para empresas es muy importante evaluar nuestra situación financiera para ver si, haciendo ajustes, podemos alcanzar nuestros objetivos solicitando un valor menor o sin necesitar endeudarnos con un crédito.

Si a pesar de reorganizar el presupuesto que disponemos y ajustar nuestras finanzas no logramos alcanzar nuestro objetivos, entonces sí debemos buscar la mejor opción de crédito para nuestra situación.

¿Cómo elegir el mejor crédito personal?

La mejor forma de iniciar la evaluación sobre cuál préstamo contratar es consultar un simulador de préstamos online, con esto usted va a tener un panorama sobre cuáles son los mejores préstamos para su situación. Es decir, no es lo mismo un préstamo para hacer una ampliación en la casa que un préstamo personal para hacer un viaje; tampoco es lo mismo los ingresos del cliente que solicita un crédito, ni el plazo que solicita para pagarlo. Cada situación ofrecerá beneficios y contras para elegir un préstamo. Por lo tanto, al caracterizar su situación, no tendrá miles de opciones para evaluar, sino las que están más próximas a lo que usted necesita.

Para realizar una simulación se informa la cantidad de dinero que se necesita y los datos básicos sobre el cliente para que el sistema muestre cuales son todas las ofertas disponibles en el mercado. Por ejemplo, probablemente surjan opciones de instituciones bancarias que requieren que se tenga una cuenta en ese banco, si no quiere crear esa cuenta ya se puede descartar esa opción.

¿Qué debes tener en cuenta al momento de elegir?

Al momento de contratar un préstamo, el cliente sabe que obtendrá un monto concreto en un momento determinado y podrá devolverle al banco en cómodas cuotas. Esto es lo más importante: poder definir cuotas que no afecten su situación financiera actual, cuotas que pueda pagar sin causar inconvenientes en su presupuesto. En este sentido se recomienda evaluar los siguiente:

? El plazo para saldar la deuda. A mayor cantidad de meses las tasas suelen ser mayores.

? Tasas fijas, variables o mixtas. Esto permite determinar si las cuotas son fijas o no, para no tener sorpresas ni complicaciones en el futuro. Estas opciones permiten que el cliente adecue mejor las coutas a su presupuesto. Se sugiere optar por cuotas fijas, si es posibles en caso de solicitar un crédito hipotecario o para la compra de un automóvil.

? El CAT de la operación. Estas siglas indican el Costo Anual Total que se deberá pagar por el préstamo solicitado, incluye las tasas de intereses y los costos administrativos cobrados por la institución financiera.

? Garantías o avales. En casos de préstamos por altos valores, aunque el banco no lo solicite, algunos admiten la presentación de garantías que pueden mejorar las condiciones de financiamiento del préstamo.

? Historial crediticio. Tener un mal registro en el Buró de Créditos no solo limita las posibilidades de tener un crédito, si no que puede generar que el cliente no consiga buenas condiciones de financiamiento: plazos o montos menores de los que necesita o tasas de intereses altas.

? Modalidad del crédito. Tenga cuidado en especial con las modalidades expres, que suelen requerir muy poca información al cliente y conceder los créditos con altas tasas de interés. Justamente por no hacer la solicitud y no evaluar los riesgos de la operación el costo para el cliente es mayor que en otras modalidades. Las opciones que más convienen suelen ser las de nómina o aquellas con garantías.

La elección final de un crédito depende específicamente de las necesidades del cliente y sus posibilidades económicas. Se recomienda nunca solicitar créditos para saldar cuentas fijas como de agua o luz, para comprar ropas, pagar salidas al cine o a restaurante o cualquier otra necesidad básica. Sino hacer un uso responsable del dinero solicitado.

Ventajas de los préstamos online

Contratar um préstamo de forma online tiene grandes benefícios. Entre ellos el cliente requiere de menos tiempo para realizar la operación, ya que lo puede hacer desde la comodidad de su casa y el proceso tiene menos burocracia, en especial si el cliente ya es titular de alguna cuenta en la institución donde va a solicitar el préstamo.

Además, en el mundo online, las opciones de préstamos no se limitan a las tradicionales instituciones (bancos y financieras). Actualmente las fintechs se presentan como una opción muy viable y sólida que tienen la ventaja de reducir los costos administrativos ya que aprovecha al máximo los recursos tecnológicos.

¿Dónde solicitar préstamos online?

La institución por excelencia que ofrece préstamos personales son los bancos. Sin embargo, no son las únicas, los usuarios pueden optar por los servicios crediticios de Sofipos (Sociedades Financieras Populares) como la empresa Kubo.Financiero que ofrece préstamos online desde $5.000 hasta $100.000 pesos. o por los préstamos de las Sofomes (Sociedades Financieras de Objeto Múltiple) o de las Socaps (Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo) dependiendo de sus necesidades.

La opción más nueva del sistema financiero son las Fintech. En México hay casi 400 empresas de este tipo, enfocadas en buscar las mejores soluciones en diferentes sectores de la economía usando las tecnologías. Una de las empresas que se enfocan en préstamos es la fintech yotepresto, que disponibiliza créditos por $10.000 y hasta $300.000 de forma totalmente online, en un procedimiento rápido y con muchos beneficios para sus clientes con un buen historial crediticio.

¿Cómo evitar los inconveniente de los préstamos online?

Los créditos otorgados de forma online facilitan mucho la vida del cliente, le dan agilidad y evitan la pérdida de tiempo haciendo filas o yendo a las sucursales de las instituciones financieras. Sin embargo también existen muchas personas que se aprovechan de esta modalidad para cometer delitos.

Entonces es muy importante que el cliente antes de contratar cualquier préstamo online verifique la solvencia y la credibilidad de la institución financiera, principalmente, si está debidamente autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y así evitar caer en un fraude.

Otra información importante es que ninguna empresa solicita que usted pague para tener el crédito (enganche), lo único que debe pagar son las cuotas que fueron pactadas en el acuerdo. Tampoco crea en las ofertas de préstamos por valores muy altos a bajas tasas, este tipo de operación siempre tiene un costo.

Si es indispensable contratar un crédito para alcanzar sus metas evalúe todas sus posibilidades, no se quede con dudas y cumpla con sus obligaciones de acuerdo al compromiso asumido para evitar problemas futuros.