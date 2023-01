Qué trámites puedes hacer sin necesidad de ir a una oficina del SAT

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 9 (EL UNIVERSAL).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que durante el 2022 reportó un total de 20.8 millones de atenciones presenciales a contribuyentes en sus 154 oficinas distribuidas en las 32 entidades federativas.

Lo anterior representó un incremento de 56 % en comparación en 2021 cuando todavía había restricciones de aforo por la pandemia, pero significó un 30 % más respecto al 2019, es decir, cuando todavía no aparecía Covid-19 con 14.4 millones de atenciones presenciales.

Recordó que todos los trámites son gratuitos, por lo que, si alguien se les acerca para venderles una cita, pidió hacer la denuncia correspondiente al correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx.

También se pueden interponer quejas y denuncias hablando al teléfono: 55 8852 2222 o en el mini sitio: sat.gob.mx/Anticorrupcion

Trámites de atención en línea

El SAT aseguró que hay varios trámites que no requieren ir a las oficinas del órgano recaudador de impuestos ni sacar cita.

Si el contribuyente cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la firma electrónica, pueden hacer varios trámites desde el portal del SAT, como por ejemplo:

La Actualización del RFC, renovación de la firma electrónica, la presentación de la declaración anual y la solicitud de la devolución de impuestos.

Además, se puede hacer la generación de la factura electrónica, el cambio de domicilio y la contraseña entre otros.

Para saber el total de los trámites que los contribuyentes pueden realizar en línea hay que consultar el portal: sat.gob.mx

En caso de que no cuenten con una computadora, el SAT pone a disposición salas de internet para hacer estos trámites en línea sin necesidad de hacer cita o a través de la oficina virtual o SAT ID.

Trámites que requieren atención presencial

Los únicos trámites que requieren atención presencial según el SAT son dos: la inscripción al RFC y la generación de la firma electrónica.

Casos excepcionales

Únicamente las personas de la tercera edad, discapacitadas y mujeres embarazadas o con menores lactantes no requieren cita para la atención de sus trámites.