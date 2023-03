¿Quién suple al secretario de Hacienda cuando se ausenta?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 6 (EL UNIVERSAL).- Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tiene a su cargo la dependencia responsable de la política económica y fiscal del país.

Para ello, tiene una serie de facultades indelegables, entre las que destacan establecer políticas y lineamientos, intervenir en convenios, otorgar o revocar autorizaciones en el sector financiero, proponer al Ejecutivo Federal la política del gobierno federal en las materias financiera, fiscal, de gasto público, crediticia y bancaria.

También autoriza o revoca precios y tarifas de bienes y servicios del sector público, esto para la formulación y cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y sus programas, además de coordinar la participación de la SHCP en las materias monetaria y de divisas.

Somete a consideración y, en su caso, aprobación del Ejecutivo Federal, el PND y los programas regionales y especiales correspondientes, así como dictaminar los programas sectoriales, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Además, debe proponer, para aprobación del Ejecutivo Federal, el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (Pronafide) y el Programa del Gasto Público Federal conforme a la política del gobierno federal en las materias a que se refiere la fracción I de este artículo, y dirigir la ejecución de dichos programas para apoyar el PND, así como coordinar la evaluación de sus resultados.

¿Qué pasa cuando se va el secretario de Hacienda?

Según el Reglamento interior actualizado de la SHCP, que la dependencia dio a conocer este lunes, en sus ausencias podrán suplirlo el subsecretario del ramo y el de Egresos.

También, la Oficial Mayor; el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), los subprocuradores Fiscal Federal de Amparos; de Legislación y Consulta; el de Asuntos Financieros; el de Investigaciones, o por la persona titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, en el orden indicado.

Y cuando no está el subsecretario de Hacienda, en este caso Gabriel Yorio, están autorizados para suplirlo los titulares de las unidades de Crédito Público y Asuntos Internacionales de Hacienda, de Planeación Económica de la Hacienda Pública, y de Legislación Tributaria, en el orden indicado.

Cuando no esté el subsecretario de Egresos, Juan Pablo De Botton, lo pueden reemplazar los titulares de las unidades Jurídica de Egresos, de Política y Control Presupuestario, de Contabilidad Gubernamental, de Inversiones, de Evaluación del Desempeño, y de las direcciones generales de Programación y Presupuesto "A", de Programación y Presupuesto "B", y de Programación y Presupuesto "C", en el orden indicado.

En tanto a la Oficial Mayor, Thalía lagunas, en sus ausencias la pueden cubrir los titulares de las unidades de Administración y Finanzas, de Coordinación de Unidades de Administración y Finanzas, de Compras y Contrataciones Públicas Consolidadas, de Planeación e Investigaciones de Mercado, de Política y Contrataciones Públicas y de Normatividad, en el orden indicado.

Al Procurador Fiscal, Arturo Medina, los subprocuradores Fiscal Federal de Amparos, el de Legislación y Consulta, y el de Asuntos Financieros o de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones, en el orden indicado.