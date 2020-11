Quitar ataduras que impiden el desarrollo del ISSSTE, pide su director al Senado

El director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, pidió en comisiones del Senado la reforma a la ley vigente desde 2007, y que tiene ataduras que impiden el desarrollo de la institución.

"El incremento de la población adulta no corresponde con la inversión en infraestructura, los médicos, especialistas, enfermeras que se requieren", dijo Ramírez Pineda al comparecer este jueves ante las comisiones unidas de Salud y Seguridad Social.

Pidió la reforma de la Ley del ISSSTE de 2007, a cual "apostó a sanear el sistema de pensiones y se llevó al instituto al Presupuesto de Egresos de la Federación, además de que se incluyó la subrogación de servicios, con lo que se dejó de invertir en sus instalaciones y se dio un proceso de privatización de servicios".

En los estados de la República aumentó la población derechohabiente, sin que a ello correspondiera con más hospitales, equipamiento, contratación de personal médico.

El caso significativo es Guerrero, con el mayor número de derechohabientes y la menor infraestructura de servicios, apuntó.

"Ayuden a revisar la Ley del ISSSTE -pidió a los senadores- tenemos guardados 109 mil millones de pesos, que son de los trabajadores, y no podemos utilizarlos en infraestructura, equipo; no podemos contratar médicos".

Detalló que "La ley nos tiene atados a la contabilidad hacendaria, no tenemos la libertad para poder invertir los recursos como establece la ley", en la que, por otra parte, están señaladas 21 prestaciones médicas y de servicios.

Hoy por hoy, "dependemos de los recursos que nos aprueba el Congreso. Es el desafío que tenemos como institución".