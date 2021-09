Ramírez de la O sin conflicto de interés para presidir el FMP

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, declaró no tener ningún conflicto de interés para presidir el Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo (FMP), el cual recibe los recursos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de las empresas encargadas de la exploración y extracción de hidrocarburos para transferirlos al Estado.

Como titular de la SHCP, afirmó que ni él ni su cónyuge o dependientes económicos tienen algún cargo o relación con Pemex o empresas de energía que afecte su desempeño imparcial en la función ante el Fondo Petrolero.

En su declaración inicial dijo bajo protesta "que en los últimos dos años o en la actualidad tuvieron lugar los siguientes hechos propios y además tiene conocimiento de los hechos correspondientes respecto de mi cónyuge, concubina o concubinario y mis dependientes económicos".

Agregó que no desempeña ni él ni sus dependientes algún empleo, cargo o comisión para cualquier sujeto, incluyendo empresas subsidiarias o filiales, susceptible de ser Asignatario, Contratista o de prestar a la Nación los servicios de comercialización de hidrocarburos o en alguna institución financiera susceptible de participar en las actividades afines al objeto del Fondo.

Tampoco han realizado actividades en calidad de consejeros, asesores; prestadores de servicios o similares, de forma permanente u ocasional, independientemente de que sean remuneradas o no, para cualquier sujeto, incluyendo empresas subsidiarias o filiales, susceptible de ser Asignatario, Contratista, o de prestar a la Nación los servicios de comercialización de hidrocarburos o en alguna institución financiera susceptible de participar en las actividades afines al objeto del FMP.

Tampoco participan de forma directa en el capital social ni son deudores o acreedores de cualquier sujeto, incluyendo empresas subsidiarias o filiales, susceptible de ser, en su caso, Asignatario, Contratista, o de prestar a la Nación los servicios de comercialización de hidrocarburos o en alguna institución financiera susceptible de participar en las actividades afines al objeto del Fondo.

Declaró que no aceptaron algún tipo de donativo, beneficio en dinero o en especie o reembolso, superior a la cantidad de 10 veces el salario mínimo general diario vigente en la Ciudad de México durante el periodo de un año calendario, de parte de cualquier sujeto, incluyendo empresas subsidiarias o filiales.

Además, informó que no enfrentan algún proceso o procedimiento legal a favor o en contra de cualquier sujeto, relacionado con Pemex o subsidiarias o filiales o empresas privadas contratistas.

No presentó información adicional, pero se comprometió a informar al Comité Técnico del Fondo soberano, de cualquier asunto en el que pudiera encontrarse en un posible conflicto de interés respecto de las decisiones de ese órgano colegiado, y abstenerse de conocer y participar en él, en caso de que dicho conflicto se presentara.