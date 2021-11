Raquel Buenrostro expone sistema tributario "más justo"

A petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Servicio de Administración Tributaria (SAT), explicó en qué consiste la reforma para simplificar los trámites a pequeños comerciantes y cuáles son los beneficios.

En la conferencia mañanera de López Obrador de este lunes en Palacio Nacional, Buenrostro refirió que en la Miscelánea Fiscal, "por instrucción del Presidente", hay una simplificación administrativa.

Detalló que la simplificación administrativa para las personas físicas está dirigida para quienes tienen ingresos de ventas al año menores a 35 millones de pesos.

"Estas personas que tienen ventas menores a 35 millones de pesos representan el 96% de las personas morales; se quedan prácticamente todas las personas morales", indicó la jefa del SAT.

"¿Qué beneficios tienen? Esta simplificación es sobre el Impuesto Sobre la Renta, sobre el ISR. La simplificación, la declaración de impuestos es más sencilla y lo que se les ayuda, se les estimula, básicamente es con mucha liquidez", precisó.

Buenrostro mencionó que hasta este año, las empresas "pequeñitas" tenían que pagar el ISR aunque "el grandotote" todavía no le hubiera pagado la factura, pero "ahora no es así, solo van a pagar sobre flujo de efectivo: si le paga, entonces paga el impuesto; si no recibe pago, no paga nada".

Indicó que en algunos casos está considerado que si hay "pagos por parcialidades", pagarán por la parcialidad correspondiente, lo que genera mucha liquidez al pequeño comercio.

Raquel Buenrostro destacó una mejora en las deducciones de inversiones, "que va en el mismo sentido de reactivar la economía, pero sobre todo, darle facilidades a los nuevos negocios porque estas facilidades cubren el 100% de las microempresas".

En el caso de las personas físicas, la jefa del SAT indicó que se redujo la tasa del ISR y apuntó que las pequeñas empresas pagaban más de impuestos en comparación de los grandes contribuyentes.

"En el caso de las personas físicas se hizo una compactación de régimen. Cuatro regímenes distintos se compactaron en uno solo que son las personas físicas con servicios profesionales, arrendamiento, el régimen de incorporación fiscal y lo que es el sector primario", describió Buenrostro.

"Se logra un sistema tributario más justo, donde los que tienen menos, paguen menos, y los que tienen más, paguen más", declaró.

Agregó que "la gente que tiene menos ingresos muchas veces no cuenta con la capacidad, ni técnica ni administrativa ni económica para contratar a un contador y hacer efectivos y optimizar sus deducciones". Puntualizó que el SAT no revisa cuentas bancarias ni depósitos.

Ante lo expuesto por Buenrostro, el presidente López Obrador destacó las bondades de la simplificación fiscal, "que es importantísimo porque sí es un beneficio para las pequeñas y medianas empresas".