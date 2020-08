Rechazan 8 estados pagar para participar en Tianguis Turístico digital

A casi un mes de realizarse el Tianguis Turístico digital, al menos ocho estados han rechazado pagar por participar en el foro de negocios más importante del sector en el país, de acuerdo con la empresa organizadora.

Se trata de Quintana Roo, Ciudad de México, Baja California Sur, Campeche, Aguascalientes y tres estados más. Los primeros tres concentraron casi la mitad del turismo en México durante la primera mitad del año, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo (Sectur).

Si bien las 32 entidades van a participar en los espacios gratuitos que ofrece la dependencia a cargo de Miguel Torruco, Michoacán y otros dos estados aún evalúan invertir recursos, informó Rodrigo Hurtado, director del Tianguis Turístico digital a celebrarse el 23 y 24 de septiembre.

"Desde un inicio sabíamos que había estados que no iban a tener recursos para participar en el evento, entre los que no van a aportar está Quintana Roo, Ciudad de México, Baja California Sur, Campeche, Aguascalientes; en total son como ocho", informó.

El jueves pasado, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) anunció que no invertirá en el tianguis virtual por considerar que no era rentable.

"Hasta el momento no hemos resentido la decisión de Quintana Roo, aunque causó revuelo por la forma en que se dio a conocer. Entiendo que al no tener recepción de turistas no están teniendo ingresos y los pocos recursos que tienen los están cuidando al máximo", dijo el directivo de Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), la empresa organizadora del foro.

Sin embargo, destacó que 21 entidades sí planean invertir más para diferenciarse, como Yucatán y Sinaloa.

Desde su punto de vista como organizador, los precios que están cobrando son justos y razonables, debido al valor agregado que ofrece la plataforma en tecnología e innovaciones, pero principalmente por el volumen de compradores certificados que asistirán, los cuales han participado en tianguis pasados.

Para que una empresa exponga sus productos, los precios empiezan desde 495 dólares (11 mil pesos), aunque hay paquetes pensados para estados, que van desde 4 mil dólares (89 mil pesos), hasta 20 mil dólares el premium (445 mil pesos) más IVA por un pabellón virtual.

"Difícilmente otro evento permite, desde 11 mil pesos, participar con más de 750 compradores de más de 30 países, pero te aseguró que serán más de mil el día del evento", opinó Hurtado.

Oxígeno tras Covid.

Desde el viernes pasado, la lista de los compradores que asistirán está publicada en el sitio web del evento, la cual se actualiza a diario. Por privacidad, sólo están enlistadas las compañías que participan, unas 385, las cuales vienen con más de un comprador, lo que suman más de 750 compradores hasta hoy.

Los servicios más vendidos son el booth de 12 mil pesos, pero también se han comercializado un buen número de paquetes B (22 mil pesos), C (33 mil pesos) y D (45 mil pesos).

Lo anterior, luego de que la pandemia provocó la suspensión del tianguis previsto inicialmente del 22 al 25 de marzo, el cual se llevaría a cabo de manera presencial en Mérida, Yucatán.