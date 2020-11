Rechazan pueblos del Istmo colaboración de ONU en Corredor Interoceánico

La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y las autoridades ejidales de San Juan Guichicovi y Mogoñé Viejo cuestionaron un acuerdo suscrito entre la Oficina México del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

Dicho acuerdo fue anunciado el 27 de octubre para poner en marcha el proyecto Apoyo en la Implementación del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, y busca "articular espacios de trabajo entre el gobierno y las comunidades" para lograr los objetivos del Programa Istmo.

De acuerdo con el PNUD, en una primera fase se realizará un diagnóstico de necesidades sociales y un mapeo en los 79 municipios del Istmo para "conocer potenciales cadenas de valor que cuenten con un enfoque de sostenibilidad y visión de promoción de la igualdad de género".

En un documento del 11 de noviembre dirigido al Administrador del PNUD, Achim Steiner, y al Representante Residente del PNUD México, Lorenzo Jiménez de Luis, la Ucizoni, los ejidatarios y el Cemda denunciaron que durante el diseño y ejecución del proyecto hubo violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas.

El documento rescata las quejas enviadas al Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, Guillermo Fernández Maldonado, con las que piden que esa instancia exhorte al Estado mexicano a que suspenda el Plan de Desarrollo Corredor Interoceánico hasta tener plena información de los riesgos e impactos ambientales y sociales.

Tal colaboración, argumentan, "es tardía" porque desde las consultas del gobierno federal, cuestionadas porque no fueron libres, previas ni informadas, los representantes de los pueblos expusieron sus necesidades en materia de salud, viviendas, educación, caminos, empleos, apoyos al campo, cultura, créditos y atención a los conflictos agrarios.

Como lo ha dado a conocer EL UNIVERSAL, el programa Corredor Interoceánico se aprobó mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 14 de junio de este año, y forma parte del Plan para el Desarrollo del Istmo, que nació mediante el decreto publicado en el DOF del pasado 4 de agosto.

"La colaboración entre el PNUD y el CIIT contraviene su propósito porque no considera los derechos humanos, el desarrollo sostenible, incluyente y resiliente que ponga en el centro a las personas, y además pone en riesgo los derechos a la salud, a la vida, al medio ambiente y a la vivienda". Su participación en este proyecto, le dicen al PNUD, avala ilegalidades denunciadas por los pueblos.

Resaltan que hay pendientes en materia ambiental por parte de la Semarnat, que, acusan, no ha evaluado integralmente los impactos del proyecto, y falta que la 4T aclare los alcances de la construcción del gasoducto de Jaltipan, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca.

Tras conocer que el PNUD México anunció que contratará a "mexicanos y mexicanas técnicas que van a vivir en el Istmo, y van a trabajar con los beneficiarios, ideando proyectos, mejoras a las actividades generadoras de recursos, dirimiendo posibles controversias y mediando si llegara ser el caso", las organizaciones representativas de las comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec pidieron al gobierno federal que transparente todos los documentos relacionados con ese acuerdo entre el PNUD y el CIIT.

Este lunes, luego de que EL UNIVERSAL diera a conocer que representantes de comunidades de esa región del Istmo de Oaxaca denunciaron ante la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH), lo que consideraron como graves violaciones a sus derechos humanos por el avance del programa del Corredor Interoceánico, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay ningún problema y se cumple con todos los procedimientos legales.

En su repuesta, el titular del Ejecutivo federal argumentó que se han realizado consultas con las comunidades donde pasará este corredor, y acusó que hay personas que crean organizaciones ambientales para sacar provecho de ello.