Rechazo a CTM en GM-Silao sienta precedente, señala Federación de Sindicatos

El resultado de la consulta donde la mayoría de los trabajadores de General Motors en Silao, Guanajuato votó por que su contrato colectivo de trabajo ya no quede en manos de un sindicato afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), sienta un precedente para otras plantas automotrices en el país.

La Federación de Sindicatos Independientes de las Industrias Automotriz, Autopartes, Aeroespacial y del Neumático (FESIIAAAN) dijo que espera que esta situación se replique en varias zonas del país donde aún hay varios contratos colectivos de trabajo en manos de sindicatos afiliados a la CTM de Tereso Medina.

"Esto es trascendental para el rumbo del sindicalismo en México, para que vayamos hacia un sindicalismo auténtico", dijo Alberto Espinosa, secretario de Medición del Trabajo del Sindicato Nacional de Trabajadores de General Tire, coordinación nacional de FESIIAAAN.

En conferencia de prensa, Espinosa comentó que la planta de Goodyear en San Luis Potosí también tiene su contrato colectivo de trabajo con un sindicato controlado por Tereso Medina y esperan que los trabajadores no legitimen ese contrato.

Lo mismo ocurre con la planta de General Motors en San Luis Potosí.

"Esperamos que los compañeros quieran sacudirse el cacicazgo de la CTM y autogestionar sus condiciones laborales. Los invitamos a que se acerquen, estamos dispuestos a acompañarlos en la lucha", indicó Espinosa.

Por decreto, la Ley Federal del Trabajo obliga a todas las empresas a legitimar los contratos colectivos de trabajo.

En el caso de la industria automotriz todavía hay varias plantas donde los trabajadores aún no ratifican su contrato colectivo con el sindicato que actualmente los representa.

Espinosa expuso el caso de BMW en San Luis Potosí donde la ratificación del contrato colectivo fue "una farsa", ya que se hizo por personas ajenas a la planta laboral y donde Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la CTM, ya tenía el contrato incluso antes de que se instalará la fábrica.

En el caso de General Motors en Silao, ahora, los 6 mil 494 trabajadores de la planta deberán conformar un sindicato independiente, el cual tendrá que demandar la firma del contrato colectivo de trabajo con la empresa, ya que por ahora, solo existe un contrato con la empresa y cada uno de los empleados.

El nuevo sindicato se puede conformar con el respaldo de 30% de los trabajadores.

"La base trabajadora decidirá qué sindicato quiere que los represente. Y habrá un listado próximamente de lo que están buscando (en condiciones laborales)", dijo Israel Cervantes, miembro del grupo Generando Movimiento, el grupo de ex trabajadores de General Motors que promovieron la realización de la consulta.

En caso de que haya represalias, acoso o abusos por parte de la empresa hacia los trabajadores por haber votado por el NO, la compañía podría recibir sanciones económicas.