Reclasificación de estatus zoosanitario afectará exportación bovina

La decisión del Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (APHIS-USDA, por sus siglas en inglés), de reclasificar el estatus zoosanitario de tuberculosis bovina y brucelosis a diversas regiones de México, puede afectar las exportaciones de bovino al mercado estadounidense, por lo que los mexicanos no descartan acudir a instancias internacionales en caso necesario.

El presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), Oswaldo Cházaro Montalvo, dijo que la afectación se puede dar a 100 mil cabezas de ganado, aproximadamente un 10% del millón 300 mil que anualmente se exporta.

Cházaro Montalvo añadió que en caso de que no se reconsidere la decisión, los ganaderos pueden presentar a los mecanismos de solución de controversias que tiene el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) o incluso pueden acudir a la Organización Mundial del Comercio como se hizo en el caso de la norma de etiquetado de carne de res estadounidense, hace varios años.

Expuso que la decisión estadounidense se dio a pesar de que el servicio de acreditación tiene un comité binacional que trabaja de manera permanente desde 1993, en el cual trabajan conjuntamente en este sistema de acreditación y cuando hay algo que revisar lo hacen de común acuerdo, lo que no sucedió en esta ocasión.

Cházaro Montalvo dijo a EL UNIVERSAL que la producción nacional de carne es de 2.1 millones de toneladas, de ese total las exportaciones son anualmente de 270 mil toneladas con importaciones de 190 mil y exportaciones de ganado en pie de 1.3 millones de cabezas por ciclo.

Mientras que el valor de las exportaciones de carne es de mil 418 millones de dólares, de ese total, 824 millones de dólares es de ganado en pie, cifra que se afectará por la decisión estadounidense.

Añadió que las importaciones de carne sumaron los 860 millones de dólares, lo cual arroja una balanza comercial superavitaria de mil 382 millones de dólares.

En torno a la decisión del gobierno estadounidense de reclasificar ciertas regiones mexicanas, añadió: "Se está actuando mal o precipitadamente, hay razones relacionadas con tema de pandemia, porque se requieren hacer revisiones periódicas, quizá de carácter presupuestal y todo eso debió haberse platicado antes, no tomarse esa resolución unilateralmente".

Además de que se afectará por una posible caída de las exportaciones de 100 mil cabezas de ganado, puede haber bajas de precios en México que afectarán a los productores nacionales.