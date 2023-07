Recomendaciones de Profeco sobre escuelas privadas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 20 (EL UNIVERSAL).- Si buscas una escuela privada para tus hijos con motivo del próximo regreso a clases, hay aspectos que debes saber sobre qué pagos se te pueden exigir y cuáles no, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Para empezar las instituciones particulares que prestan servicios educativos deben:

- Contar con un registro de validez oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de no ser así, los estudios en una institución sin un registro no serán válidos.

- La escuela debe contar con la clave de registro, la cual podrás consultar en https://www.siged. sep.gob.mx/SIGED/ escuelas.html

De acuerdo con la Guía de Regreso a Clases 2023 de la Profeco, se explicó que las instituciones educativas privadas pueden cobrarte:

- Una cuota de inscripción o reinscripción para ingresar al próximo ciclo escolar

- La colegiatura que mensualmente deberás cubrir y te tendrán que notificar cuántos pagos deberás hacer, es decir a 10 u 11 meses

- Exámenes extraordinarios

- Cursos de regularización

- Credenciales de los alumnos

- Constancias de estudios

- Actividades extras que sean opcionales, indicando el pago a realizarse.

- Están obligadas a darte a conocer los calendarios de pago, descuentos que puedan dar por pagos anticipados o recargos por pagos extemporáneos.

Esto no te pueden exigir en ninguna institución particular:

- Adquirir los útiles, libros y uniformes con determinados proveedores

- No pueden establecer cuotas o aportaciones extraordinarias que no hayan sido notificadas en el momento de la inscripción.

La Profeco dijo que en caso de que los padres de familia dejen de pagar tres o más colegiaturas se podrá dar de baja al alumno, para lo cual la escuela deberá notificar con al menos 15 días de anticipación.

En caso de que se dé por terminada la relación, ninguna institución educativa puede retener la documentación oficial, la cual debe darse al estudiante a más tardar 15 días después de que se solicitó.