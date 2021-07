Recomendaciones del Inai para evitar fraudes por compras en línea

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) alertó sobre los fraudes y robo de identidad por compras en línea y emitió recomendaciones para proteger los datos personales al realizar compras a través de medios electrónicos y para reducir el riesgo de ser víctima de ciberdelitos como robo de identidad y fraude.

Al respecto, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reporta que en los primeros cuatro meses de 2021 las acciones de defensa contra un posible robo de identidad ascendieron a mil 410, de las cuales 57 por ciento se concretaron como reclamos, mientras que el resto solo requirieron asesoría.

En este contexto, el Inai subraya que las personas consumidoras y titulares de los datos personales tienen derecho a ejercer, en todo momento, sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), por lo que los comercios están obligados a respetarlos y actuar conforme a los principios y deberes que establece la normatividad en la materia.

Para evitar un uso indebido o la divulgación no autorizada de los datos personales durante las compras en línea, el Inai recomienda leer con atención el Aviso de Privacidad antes de proporcionar datos personales, para conocer quién será el responsable del tratamiento de tu información, así como las finalidades y el uso que les dará; revisa también los términos y condiciones de cada sitio web donde realices compras.

Entregar los datos personales estrictamente necesarios para la adquisición del bien o servicio de tu interés; proporcionar datos personales una vez que haya sido identificada plenamente la empresa o persona que los solicita y conocer con claridad las finalidades para las cuales serán utilizados.

Evitar hacer compras a través de conexiones a redes de Wifi públicas. En caso de no contar con otra opción, asegúrate de conectarte a través de una red privada virtual (VPN), para proteger la información intercambiada entre el dispositivo y el sitio web.

Tener la certeza de que el sitio de internet donde navegas o compras sea confiable; para ello, revisa que la dirección electrónica inicie preferentemente con la figura de un candado cerrado en color verde y las iniciales "https", lo cual garantiza que la información compartida estará cifrada y no podrá ser vista por terceras personas.

Además observar con atención la información, aspecto y detalles del portal que visitas, a fin de detectar si se trata de un sitio falso y una vez proporcionada la información, revisar si existe algún campo para autorizar el uso de tus datos personales para fines mercadotécnicos o publicitarios. Si el campo está pre-marcado y no deseas que tus datos se utilicen para dichos fines, modifica la selección.

El Inai recomienda verificar estado de cuenta y activar el servicio de alertas de tu banco en tu correo electrónico y/o tu teléfono celular, para corroborar tus movimientos bancario; y ser cauteloso con las ofertas que condicionen proporcionar tus datos personales, o bien, a compartir atractivas promociones entre tus contactos, por correo o algún servicio de mensajería, pues podrían ser estafas.