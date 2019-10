Recomendaciones para ahorrar e ir a los mejores eventos en fin de año

Si quieres asistir a alguno de los eventos que se celebrarán en lo que resta del año, utilizar una tarjeta de crédito te puede ayudar a que lo vivas de cerca, de acuerdo con la plataforma Coru.com.

Este 2019 se está terminando, pero en los últimos meses los mexicanos podrán disfrutar de eventos deportivos como la Fórmula 1 y la NFL en México; culturales, como la Feria Internacional del Libro y DocsMX Cine Documental en la Ciudad de México; y conciertos como el festival Corona Capital y The Offspring.

Ir a un evento, ya sea un concierto o espectáculo, requiere de un presupuesto que alcance a cubrir los gastos que se necesitan para disfrutar de la experiencia al máximo, como la compra del boleto, el precio del transporte y, en algunos casos, alimentos y bebidas.

"Cuando ya decidiste a qué eventos te gustaría asistir, la mejor estrategia es buscar las formas en que te salga más barato; revisa si hay días de promoción con tu tarjeta de crédito o si puedes compartir gastos de traslados y comida", señaló el directivo de Coru, David Medrano.

Entre las tarjetas que ofrecen promociones especiales, destacan cuatro pertenecientes a los bancos HSBC, BBVA México, Santander y CitiBanamex, según el portal de comparación de servicios financieros.

HSBC 2Now cuenta con una bonificación de 2% anual de compras en saldo o en efectivo, meses sin intereses durante los primeros días de uso y promociones especiales el último fin de semana de cada mes.

La Tarjeta Azul BBVA tiene descuentos y promociones permanentes en Cinemex con puntos BBVA, ofertas de estreno al contratarla, bonificaciones de 9% de compras en puntos, así como un seguro de compras protegidas.

Con Santander Free está disponible la opción de comprar boletos del Gran Prix México a seis o 12 meses sin intereses, obtener descuentos y productos en Cinemex, además de preferencia en preventas Santander.

En tanto, CitiBanamex BSmart ofrece acceso a preventas en eventos y Ticketmaster, experiencias exclusivas Meet & Greet y boletos gratis, acumulación de puntos por cada mil pesos de compra y descuentos en obras de teatro. Debido a que asistir a algún concierto o espectáculo siempre representa un gasto, puedes ahorrar siguiendo estas recomendaciones:

Aprovecha las preventas: Utiliza los meses sin intereses que algunas tarjetas ofrecen para conseguir una entrada antes que nadie.

Compra boletos lo más barato posible: El mejor lugar para hacerlo es la taquilla, porque no hay impuesto por servicio o envío. Si usas la tarjeta de crédito, el momento adecuado para hacerlo es pasando la fecha de corte.

Ahorra en souvenirs: No gastes en mercancía oficial si pasará rápidamente al baúl de los recuerdos, ya que los productos suelen ser excesivamente caros. Compara precios y establece un tope para gastar.

Ahorra en comida y transporte: Es mejor consumir alimentos y bebidas antes y después del evento en lugares alejados al recinto. Para mantener la energía, sólo compra lo indispensable.