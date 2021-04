Recrudecimiento de pandemia tiró al PIB en 1er trimestre: Banxico

El recrudecimiento de la pandemia provocó en parte que la desaceleración de la economía en los primeros meses del año terminará en una contracción del producto interno bruto en el primer trimestre, por lo que la recuperación se mantiene en una situación crítica, advirtió el Banco de México (Banxico).

A lo anterior se suma que se prevé un aumento de la inflación general en los próximos meses, sobre todo por los precios de los energéticos como efecto de la reactivación económica global, anticipó.

Así lo ponderaron los miembros de la junta de gobierno durante la reunión de política monetaria del pasado 25 de marzo en la cual, se decidió por unanimidad mantener el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en 4%.

Se comentó que esta pausa en el ciclo de relajamiento no significa que este haya terminado, y que hacia delante estarán atentos por si se presentan las condiciones necesarias para continuarlo.

Reconocieron que si bien diversas fuentes han revisado al alza las expectativas para la economía mexicana para este año, se debe al impulso del sector externo y el proceso de vacunación.

Uno de ellos, estimó que México podría crecer en 2021, hasta 5% pese a la debilidad de la inversión, pero advirtió que no será sostenible ni duradero ante la ausencia de si la inversión productiva no se recupera en el mediano y largo plazos.

La Minuta 83 de la reunión celebrada por enlaces virtuales, da cuenta que la mayoría de los integrantes, notó que la recuperación del mercado laboral ha perdido fuerza y que algunos indicadores se han deteriorado en el margen.

En el análisis y motivación de los votos, uno de los miembros enumeró los riesgos para la economía: mayores contagios o retrasos en el programa de vacunación, afectaciones en el suministro de insumos para la producción, volatilidad en los mercados financieros y un deterioro en la calidad de la cartera crediticia.

Ante la presencia virtual del titular de la secretaría de Hacienda, Arturo Herrera y el subsecretario del ramo, Gabriel Yorio, también mencionó como riesgos, menores ingresos públicos, afectación al riesgo soberano y al acceso a los mercados financieros y la incertidumbre que afecte a la inversión.