Reestructura de créditos por Covid tendrán impacto en Buró de Crédito

Ante las reestructuras de créditos que preparan los bancos para sus clientes que se vieron afectados por la pandemia de Covid-19, se busca que los nuevos esquemas de pago tengan un leve impacto en el historial dentro del Buró de Crédito. El presidente del comité de negocio crediticio de la Asociación de Bancos de México, Alejandro Cecchi, dijo que dentro de diez días quedarán definidas las reestructuras por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la banca comercial que opera en México, las cuales se podrán tomar ya sea por los clientes que se apegaron a los programas de diferimiento de pagos pero también por todos los usuarios que empiecen a tener problemas ingresos por la contingencia sanitaria.

En ese sentido, Alejandro Cecchi comentó que aún están por definirse los plazos en los cuáles quedarán definidas las reestructuras de pagos, además de que también se tendrían ajustes en la tasa de interés, entre otros cambios. "Los esquemas de reestructuras que trabajamos son en varias modalidades, pagos crecientes, gracia de capital, pagar menores intereses. Lo que no queremos es que el nivel de afectaciones sea mayor de lo que ya es. También en que la marca del Buró sea mucho más leve que las anteriores. No es una marca normal como hace dos años cuando se reestructuraba la deuda, es una marca leve como nosotros la llamamos", dijo el directivo.

Además explicó que los clientes quienes tomen las reestructuras, de 10% a 15%, sean Pymes y que el crédito hipotecario sea el menos demandado ante las características de este tipo de financiamiento a largo plazo. En tanto el presidente del comité dijo que también se aplicarán quitas en el caso de que los usuarios las soliciten; sin embargo, recordó que no es lo ideal debido a las afectaciones que tiene en el historial crediticio. El directivo recomendó que los clientes que estén en condiciones de seguir pagando sus créditos bancarios mantengan este comportamiento y que en caso de que comiencen a detectar problemas con su capacidad de pago se acerquen a su institución financiera.