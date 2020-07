Reforma a pensiones es realista: SHCP

Ante la iniciativa para reformar el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), el gobierno mexicano es realista y no está ofreciendo cosas que no puede cumplir a los trabajadores, dijo el titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda, Carlos Noriega.

"Ni en el principio ni en lo que ahora estamos platicando de la reforma queremos llegar a promesas que no se pueden cumplir. Esas promesas que no se pueden cumplir es, dicho de otra manera, una mentira, pero a quien menos se le puede mentir es al trabajador, no le podemos decir que va a tener algo que no vamos a poder ofrecer.

"Entonces, hemos sido muy cuidadosos de no mentirles y no ofrecerles las perlas de la virgen, y sí cuidar que lo que se ofrece se cumpla", dijo el funcionario.

Al participar en un seminario virtual realizado por la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), Noriega dijo que será en 10 años cuando la contribución obligatoria alcance 15% como plantea la propuesta de reforma, con lo que se ha diseñado un esquema que obedece a las circunstancias actuales que vive el país, manteniendo la responsabilidad fiscal a la que se ha comprometido el gobierno.

"Y en esto sí creo que el gobierno, ni ha comprometido las finanzas públicas ni ha hecho promesas ilusorias. Tenemos el sistema mejor que podemos tener en las circunstancias actuales, y por esa misma razón creo que nuestro sistema no tiene el peligro de ser revertido como sucedió en otros países", dijo.

Entrevistado por el presidente de la Amafore, Bernardo González, el funcionario de Hacienda dijo que la propuesta del gobierno federal abre la posibilidad a que más trabajadores alcancen la pensión mínima garantizada, ante la propuesta para reducir de mil 250 a 750 las semanas de cotización.

"Esta reforma realmente abre la cobertura de pensiones, por lo menos la mínima garantizada, en la que, de acuerdo con las estimaciones, son que ahora la gran mayoría de los trabajadores con 15 años de cotización sí podrá tener derecho a una pensión.

"Además de aumentar en monto en las pensiones que garantiza el gobierno, que actualmente es 80% de un salario mínimo, la reforma cambia el esquema y sube el monto generando un incentivo para trabajar más y quedarse más en un empleo formal", dijo.

Sin embargo, dijo que se busca una reforma al sistema para que nos trabajadores alcancen un ingreso en su etapa de jubilación por arriba de los mínimos ofrecidos por el gobierno a partir de la pensión mínima garantizada.

"Primero, más trabajadores, más pensión, pero como lo que queremos es que los trabajadores no tengan la pensión mínima, sino que tengan una mejor pensión, hay que tener más ahorro, y esta reforma lo que hace es aumentar a más del doble el ahorro, para lo que esperamos tengan una mejor pensión", dijo.