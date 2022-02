Reforma eléctrica dañaría inversión, dice BBVA

El economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano, advirtió que, de aprobarse la reforma eléctrica, el impacto en la inversión en México será permanente y representará una regresión en tiempos en que la mayoría de las industrias están transformándose al uso de energías limpias.

"Me parece que si realmente queremos aprovechar las oportunidades históricas que se nos presentan, el primer reto que hay por delante es que no se apruebe la reforma eléctrica en los términos en los que está establecido. Si esto ocurre, tendremos un daño permanente que resultará más caro para cualquier inversión y representará una regresión en términos ambientales, éticos, de salud y cada vez más empresas tienen mandatos de uso de energías limpias", dijo ayer el economista.

Al participar en la edición 19 de la Cumbre de Negocios, Serrano recalcó la baja inversión que prevalece en el país y que ha repercutido en el estancamiento económico que existe actualmente, además de la incertidumbre en un entorno con cambios en las leyes que afectan contratos ya pactados con anterioridad.

"Cuando se propone una ley que lleva a cancelar contratos, no podemos sorprendernos de que la inversión baje en el país.

"Si realmente se quiere aprovechar esta oportunidad, hay que cambiar el discurso. De nada nos sirve un discurso que ataque a empresas, se necesita un marco de desarrollo", añadió.