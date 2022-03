Reforma eléctrica evitará injusticias, defiende López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a defender este lunes su polémica reforma energética, luego de que el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, expresara en su visita al país la semana pasada "su preocupación" por dicha iniciativa.



"Esto (la reforma eléctrica) va a ayudar mucho a que se evite que existan estos absurdos, injusticias que se permitieron para favorecer a empresas extranjeras como es el caso de Iberdrola", aseveró el mandatario en su rueda de prensa matutina desde Palacio Nacional.

López Obrador dijo que es importante que se apruebe la reforma eléctrica para evitar que existan abusos.

La semana pasada, Albares expresó ante el Senado mexicano su "preocupación" por la reforma eléctrica del Gobierno de México, que pretende fortalecer a la empresa del Estado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sobre las extranjeras.

"No puede haber una retroactividad en cuanto a las decisiones que se tomen y también he pedido que, en cualquier reforma que se haga, muy en concreto la del sector eléctrico, no entre en colisión con el Acuerdo Global Unión Europea-México que España impulsa", comentó el ministro español tras insistir en la importancia de la seguridad jurídica a las inversiones.

La secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, también manifestó hace unas semanas tras su visita a México su preocupación por el texto actual de la reforma energética que propone López Obrador.

En términos semejantes se han expresado varios senadores estadounidenses y empresas del sector tanto de Estados Unidos como europeas.

El mandatario mexicano afirmó este lunes que la reforma eléctrica busca combatir monopolios impulsados por el marco legal vigente, además de ser un emplazamiento para saber qué legisladores están a favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o de empresas extranjeras.

Agregó que se debe fortalecer a la empresa de electricidad estatal para no estar como en España donde los precios de electricidad son "elevadísimos".

"A pesar del poder que tienen en España empresas como Iberdrola y Repsol, van a tener que ponerles un alto porque la gente ya no aguanta", señaló.

El pasado jueves, la polémica reforma eléctrica propuesta por López Obrador que busca limitar al 46 % la participación privada en generación eléctrica para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad CFE, empresa del Estado, entró en prórroga para discutirse en el pleno del Congreso debido a que no hay acuerdos todavía entre las diferentes fuerzas políticas.