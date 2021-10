Reforma eléctrica podría verse como expropiación indirecta: Citibanamex

De aprobarse la iniciativa de reforma eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso, se tendrían mayores costos en generación además de disputas legales ya que el acto podría considerarse una expropiación indirecta al amparo de tratados internacionales, dijo Citibanamex.

"Vamos a ver altos costos por todas las demandas que pueden surgir como respuesta de los inversionistas a este cambio de reglas. Bajo el T-MEC, se puede considerar que esto es una expropiación indirecta, dado que hay un cambio muy significativo en las reglas", dijo la subdirectora de Estudios Económicos de Citibanamex, Myriam Rubalcava.

En opinión de Citibanamex, en caso de aprobarse la reforma en sus términos actuales regresaría al monopolio eléctrico ineficiente de la CFE, además del impacto en energías renovables, aunado al retroceso que implicaría la eliminación de organismo autónomos para regular al sector.

"Algo que más nos preocupa es el cambio institucional dentro de los avances que tuvimos en la reforma anterior. Se crearon las instituciones para poder generar un ambiente que propicia la competencia y mayores inversiones, la eficiencia sobre todo, al eliminar a todas las instituciones que plantea la reforma estamos dando un paso hacia atrás que puede generar mayores ineficiencias. Sí vemos riesgos, riesgos para generar la electricidad que requiere el desarrollo económico, riesgo en términos de costos por estas disputas legales", dijo la especialista.

Por su parte, el economista en jefe y director de estudios económicos de Citibanamex, Adrían de la Garza, dijo que la iniciativa no cuenta con aspectos positivos y resulta preocupante, aunque estimó que no será aprobada en sus actuales términos por parte del Congreso.

"Nuestro escenario central es que esto no se va a aprobar en los términos como se presenta ahora, no nada más por todos estos costos que esperaría que la gente en el Legislativo valore, sino también en términos de la afectación a las cláusulas del T-MEC y como esto lo valoramos como una reforma que tendería a ser expropiatoria y tendería a afectar los intereses particularmente de extranjeros, de norteamericanos y en ese sentido violaría las cláusulas del T-MEC", dijo.

Para el especialista, posiblemente no se vean reflejados mayores precios en los costos en los recibos de luz para la población, ya que los incrementos podrían verse compensados totalmente con subsidios.