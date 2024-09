Reforma judicial no cambia planes de inversión en México: Mercado Libre

El Director General de Mercado Libre en México, David Geisen, dijo que el actual entorno político en México con la aprobación de la reforma judicial no modifica los planes de inversión de la firma, que busca seguir creciendo en comercio electrónico y el sector fintech.

"Mercado Libre lleva operando 25 años en 18 países en Latinoamérica. Es un mundo muy cambiante, con todo de color e inclinación y preferencia de los gobiernos y hemos logrado crecer fuertemente en todos los mercados. Nuestra estrategia no está basada ni está siendo modificada por el tipo de política y gobierno, vamos mucho más allá", dijo el directivo.

A inicios de 2024, la firma de origen argentino anunció inversiones por 2 mil 450 millones de dólares en el país, de los cuales gran parte va dirigida al mundo logístico y de fintech con la apuesta por operar como banco en México con Mercado Pago.

En conferencia de prensa, el directivo dijo que se espera un buen cierre de año en México, donde se tendrá una "potente" edición de El Buen Fin 2024.

"Si el mundo emprendedor, el mundo de las Pymes crece, Mercado Libre también seguirá creciendo", dijo. Durante el evento "Mercado Libre experience 2024", el director de la firma informó que en días pasados abrieron un nuevo centro de distribución en Tultepec, Estado de México, y en octubre próximo tendrán uno más en Tezontepec, Hidalgo.

Ambos contarán con capacidad de 400 mil envíos al día y contarán con 3 mil empleados cada uno.

Mercado Pago mantiene sus tasas de interés

El Director General de Mercado Pago, Pedro Rivas, dijo que a pesar de la reducción de la tasa de referencia del Banco de México y la expectativa creciente de que comience una tendencia a la baja en su política monetaria, se mantendrá el rendimiento de 15% que ofrece en su cuenta de débito.

"Estamos logrando traer más y más usuarios al entender que el dinero debajo del colchón es peor que tenerlo en la cuenta de Mercado Pago. Mucha gente no está acostumbrada a ahorrar", explicó.

El directivo añadió que hasta el momento siguen en el proceso de preparación en su solicitud de licencia bancaria a las autoridades financieras mexicanas, con lo cual cuando hayan realizado la entrega de documentos se hará del conocimiento público.

Producción de camiones pesados crece 12% durante agosto

La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) dio a conocer que la producción de camiones pesados se incrementó 12% en agosto, con la fabricación de 21 mil 769 unidades.

El segmento de carga fue el de mayor crecimiento con un 63% y la fabricación de 10 mil 412 unidades. Por el contrario, la producción de tractocamiones disminuyó 12%; la de autobuses foráneos un 22%; y el resto de los autobuses un 27%.

En el acumulado de enero a agosto, la producción de vehículos pesados muestra una baja de 3.6%.

En conferencia de prensa, el presidente ejecutivo de ANPACT, Rogelio Arzate, comentó que la producción y exportación de vehículos pesados irá al alza cuando Estados Unidos tenga mayor estabilidad económica y política.

Exportación de camiones aumenta 7.5% en agosto

En cuanto a exportación de camiones pesados, en agosto se enviaron 16 mil 251 unidades, un aumento de 7.5% contra el mismo mes del año anterior; mientras que de enero a agosto se exportaron 111 mil 398 unidades, 7.5% menos respecto al mismo periodo del año anterior.

La exportación de tractocamiones disminuyó 22.4% en agosto y lleva una caída acumulada de 20% en lo que va del año.

En cuanto a ventas al mayoreo, es decir, de fabricantes a agencias, se colocaron 6 mil 321 unidades, un 26.6% más que en agosto del año anterior.

Mientras que, de enero a agosto, se vendieron 39 mil 559 unidades al mayoreo, un 10.6% más que en el mismo periodo del año anterior.

Se necesitan reformas con certeza jurídica para mantener la inversión, afirman

Respecto al contexto político-social que se vive en el país, el presidente de ANPACT dijo que con las reformas que se están aprobando, es necesario generar condiciones de certeza jurídica en todo el territorio, con el fin de garantizar que haya circunstancias idóneas para atraer, concretar y mantener la inversión.

En torno al tema de la reforma judicial Arzate considera que "los procesos para asegurar y garantizar el Estado de derecho y la certeza jurídica y normativa deben trabajarse e implementarse en los siguientes pasos de la propia reforma con las leyes secundarias.

"Que brinden claridad, certeza, imparcialidad, profesionalismo y que garanticen la correcta administración e impartición de la justicia a favor de México", indicó Arzate.

Por su parte, Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), lamentó los términos en los que se dio la aprobación de la reforma, no únicamente en la falta de un proceso de negociación política más amplio, sino que en particular considera que la elección de jueces, magistrados y ministros, más todos los cambios que se introducen con esta reforma, no contribuirán a un sistema de justicia más eficiente.

"Por el contrario, se abren riesgos importantes que pueden llevar a un debilitamiento de lo que hoy tenemos.

"No nos queda más que esperar y tratar de ser escuchados para qué en las leyes secundarias que darán causa a la implementación de la reforma judicial, que finalmente quedará definida cuando en las legislaturas de los estados se hayan pronunciado al respecto, se pueda tener un mayor grado de certeza y atenuar o disminuir los impactos negativos que se han previsto con la aprobación de esta reforma", apuntó Rosales.