Refrenda México compromisos ambientales del T-MEC en acuacultura

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), refrendó su capacidad institucional y legal para cumplir con los retos ambientales en materia de pesca y acuacultura, contenidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Al participar en la segunda sesión del Seminario T-MEC/TIPAT, el encargado del Despacho de la Conapesca, Bernardino Jesús Muñoz Reséndez, expuso que el compromiso es con el aprovechamiento ordenado y sustentable, con base en la mejor evidencia científica disponible, y consistente con las obligaciones de los tres países en el acuerdo comercial.

Indicó que la Conapesca cuenta con el andamiaje legal, planeación y operación de la nueva política pesquera, acorde con los compromisos ambientales de México a nivel interno y ante la comunidad internacional.

"Se cuenta con un marco normativo sólido y robusto que incluye ordenamientos de distinto nivel que regulan las actividades pesqueras y acuícolas mexicanas", señaló en el encuentro organizado por la Secretaría de Economía.

En este sentido, precisó que en particular, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables proporciona el marco legal necesario para asegurar la conservación, utilización y administración sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas.

Ante ello, resaltó que México cuenta también con una visión de trabajo aplicables en el mediano y largo plazos, plasmada en el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura (PNPAS 2020–2024), que presenta un enfoque de atención prioritaria hacia las zonas y familias menos favorecidas y hacia la seguridad alimentaria.

Muñoz Reséndez comentó que otro de los compromisos señalados en el T-MEC es el combate a la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR).

"El Gobierno de México está comprometido con la lucha para prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR, con el fortalecimiento de su legislación interna y un marco normativo adecuado para la salvaguarda de los recursos pesqueros y acuícolas", refirió.