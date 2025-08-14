Regreso a Clases: los mejores consejos para ahorrar en los útiles
CIUDAD DE MÉXICO, agosto 14 (EL UNIVERSAL).- El regreso a clases en México, además de representar la emoción por iniciar un nuevo ciclo escolar, puede significar un gasto considerable para las familias con más de un hijo, sobre todo cuando se trata de comprar útiles escolares, uniformes y material adicional.
Sin embargo, con una buena planificación y estrategias inteligentes, es posible ahorrar dinero sin sacrificar la calidad de los productos. A continuación, te compartimos los mejores consejos para ahorrar en útiles escolares y hacer que tu presupuesto rinda más este ciclo escolar.
Siguiendo estos consejos, no solo reducirás gastos, sino que también podrás invertir en productos duraderos y de buena calidad para todo el ciclo escolar.
Haz tu propia lista y revisa lo que ya tienes
Antes de salir de compras, revisa en casa qué materiales quedaron del ciclo anterior. Muchas veces hay lápices, plumas, colores o cuadernos sin usar que pueden reutilizarse. De esta forma, podrás reducir la lista y evitar gastos innecesarios.
Compara precios en diferentes tiendas
No compres todo en el mismo lugar sin antes comparar precios. Plataformas como Profeco o aplicaciones de comparación de precios pueden ayudarte a encontrar las mejores ofertas en útiles escolares en supermercados, papelerías y tiendas en línea.
Considera marcas mexicanas de calidad
Algunas marcas nacionales ofrecen útiles escolares de buena calidad a precios más bajos que las marcas internacionales. Además de ahorrar, apoyarás a la economía local.
Aprovecha las compras al mayoreo
En los casos donde haya más de un estudiante en la familia, comprar paquetes de lápices, plumas o colores en grandes cantidades y dividirlos entre varios pequeños o con otros padres, puede reducir considerablemente el costo por unidad.
Evita las compras impulsivas
Llevar definida la lista de compras y apegarse a ella es clave para evitar gastar en artículos que no están solicitados por la escuela y que incrementan innecesariamente el gasto final.
