Regularización de "autos chocolate" inicia el próximo mes, confirma AMLO

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la regularización de los "autos chocolate" comenzará el próximo mes en los estados fronterizos de la república.

Durante su conferencia matutina desde Chihuahua, AMLO aseguró que esta medida es necesaria para personas de escasos recursos que no cuentan con otro medio de transporte. Según el mandatario, este plan beneficiará a todas las familias que no tienen dinero para comprar un auto nuevo en las agencias.

No obstante, AMLO también reconoció que este tipo de autos son usados por criminales, por lo que tendrán "más cuidado" en ese sentido.

"Hice el compromiso con la gente de Tijuana sobre la regularización de este tipo de autos. Lo primero es tener control de los autos 'chocolate' para evitar delitos, lo segundo es para que las personas de escasos recursos tengan un medio de transporte digno", comentó AMLO en la conferencia.

"Es algo necesario, por lo que buscaremos acuerdos que no afecten a las marcas de autos en México. Va a ser antes de que concluya el año y comenzaremos en Baja California el próximo mes", añadió Andrés Manuel López Obrador.

Cabe mencionar que los "autos chocolate" representan, en muchos sentidos, un peligro para los caminos nacionales.

La mayoría de los autos de este tipo se encuentran en condiciones mecánicas deplorables. Problemas de motor, suspensión, chasis o electrónicos son los más comunes, provocando que la mayoría no tengan reparación y sean abandonados por sus dueños.

De igual manera, al carecer de un registro, organizaciones delictivas se benefician del estado de estos automóviles para no dejar rastro alguno.