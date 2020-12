Reinicia cuenta regresiva para que Slim dé TV

Con las nuevas medidas asimétricas impuestas a Telmex, empresa del Grupo América Móvil, se reinicia la cuenta regresiva de 18 meses que tiene la compañía para solicitar el acceso al servicio de televisión de paga.

"El agente económico preponderante deberá estar en cumplimiento efectivo de las medidas a las que se refiere la fracción I anterior cuando menos durante 18 meses en forma continua", señala la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en relación con el cumplimiento de las medidas asimétricas de preponderancia.

Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy and Law, dijo que estos meses que la empresa debe cumplir para solicitar el acceso a la TV restringida representa una de las trabas procesales y sobrerregulatorias del sector.

"Los servicios de telecomunicaciones son un servicio fundamental, cuando no le permiten a Telmex dar servicios siete años después de la reforma no se lo están prohibiendo a la empresa sino a los mexicanos", aseguró Negrete.

A siete años de distancia, la sobrerregulación de la preponderancia afecta los derechos fundamentales y a los servicios de telecomunicaciones, puntualizó el experto.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y Telmex fueron consultados sobre este plazo, pero no estuvieron disponibles para dar una respuesta.

Telmex no puede brindar el servicio de televisión de paga en México, pues lo prohíbe su título de concesión que data de 1990.

"Telmex no podrá explotar, directa o indirectamente, ninguna concesión de servicios de televisión al público en el país", señala la condición 1.9 de su concesión.

A septiembre de 2020, la empresa de Carlos Slim cuenta con 12 millones de suscriptores de telefonía fija y 9.9 millones de clientes de banda ancha fija, de acuerdo con su reporte trimestral.

Mercado de TV de paga

Tres empresas cuentan con la mayoría de los suscriptores de televisión restringida en el país.

Televisa acumula 64.7% del mercado, seguida por Megacable, con 16%, y Dish, 12.2%, muestran cifras del IFT al cierre de 2019.

Por debajo de estas empresas se encuentran Totalplay de Grupo Salinas, con 5.2%, y Star Group, 1.6%.

En mercado en el que Telmex no puede competir, Televisa fue considerada como agente con poder sustancial de mercado por el regulador en noviembre pasado.

El instituto tomó esta decisión después de que la empresa adquirió las operaciones de Axtel, por lo que es líder en 35 mercados relevantes, entre los que se encuentran localidades en Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y San Luis Potosí.

"Las participaciones de GTV (Grupo Televisa), en términos de suscriptores, en los mercados relevantes del STAR (Sistema de Televisión y Audio Restringido), oscilan entre 57.78% y 91.92%, después de la operación", asegura el IFT.