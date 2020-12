Relevo en Economía no cambia nada, el gobierno es depredador: Coparmex

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, dijo que no prevén cambios en la relación con el gobierno con la llegada de Tatiana Clouthier a la Secretaría de Economía, porque ya sea Márquez o la futura Secretaria, su actuar está inscrito en el actuar del gobierno.

Durante la campaña del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, el enlace con el sector privado fue (Tatiana) Clouthier, con quien hubo "comunicación fluida" y en lo que se refiere a ella "tanto su carácter de diputada federal, salvo en el caso de la guardia nacional, consistentemente apoyó las posiciones planteadas por López Obrador.

"Tuvimos todos los disensos de posturas del gobierno, nada en especial con ella (Tatiana Clouthier), fuera de los roces normales, al final de cuentas se trata de una posición cuya designación compete al presidente de la República".

Sobre la gestión de la hasta hoy secretaria de Economía, Graciela Márquez, De Hoyos Walther afirmó que lo hecho por ella "se inscribe en el contexto de un gobierno cuyas decisiones han tenido un talante anti empresarial en la medida que han generado una disminución de la confianza, con el retiro de apoyos como fue el caso de ProMéxico e Inadem".

Añadió que no la pueden culpar directamente de lo que sucedió "porque se trata mayormente de decisiones del Presidente de la República".

"Hablando de esos primeros dos años del gobierno federal con la iniciativa privada, no hay duda de que ha sido un gobierno depredador de la confianza y en ese sentido ha deteriorado las posibilidades de que el país reciba más inversión extranjera y doméstica", añadió.

En videoconferencia el líder de la Confederación comentó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) seguirá adelante. "No creo que haya riesgos con la implementación del T-MEC es un Tratado que se da más allá" de quienes estén en el gobierno. "No veo un afán destructor con el T-MEC".