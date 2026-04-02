Remesas repuntan en febrero pasado

Ciudad de México.- Las remesas, consideradas por el Banco Mundial vitales para reducir la pobreza y desigualdad, dieron señales de mejoría en febrero, opinaron analistas.

El país captó 4 mil 468 millones de dólares por remesas, un crecimiento de 0.4% en comparación con febrero de 2025, de acuerdo con la información que presentó el Banco de México.

Sin embargo, los ingresos convertidos a pesos fueron de 76 mil 955 millones y significó un desplome de 18.8 por ciento con respecto a un año atrás, al descontar la inflación.

Se trata de la caída real más profunda de los últimos 13 años, concretamente desde mayo de 2013, cuando se hundieron hasta el 22.8%.

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Los también llamados migradólares, cuya mayoría vienen de Estados Unidos, perdieron poder de compra por noveno mes al hilo por la inflación de 4% en febrero y porque el peso se apreció 15.8% ante el dólar en el último año.

"Los flujos de remesas hacia México parecen haberse estabilizado y es posible que la depreciación que sufrió el peso durante marzo impulse la llegada de un mayor volumen de remesas durante ese mes y en los subsecuentes", indicó el economista senior de BBVA, Juan José Li Ng.

Si bien la mayor parte de las remesas va al gasto en alimentación, vestido, salud y educación, una parte se canaliza al ahorro o a la adquisición de activos, como terrenos, vivienda o bienes de capital, para cuando el migrante regrese a México, recordó Li Ng.

Analistas de Banorte observaron señales de mejoría en febrero a pesar de los retos prevalecientes. Indicaron que el monto promedio por transacción de remesas fue de 394.71 dólares y significó un incremento de 3.7% contra el año pasado, resultado relevante considerando que las redadas y otros operativos antimigratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas continuaron a pesar del cierre parcial de gobierno que implicó que el Departamento de Seguridad Nacional se quedara sin algunos fondos.

Señalaron que las condiciones del mercado laboral en Estados Unidos fueron adversas. En particular, la tasa de desempleo para hispanos y latinos subió de 4.9% a 5.2%.

Desde su punto de vista, hay riesgos por considerar en el corto plazo en la Unión Americana y destacaron un posible repunte de la inflación ante el aumento en los precios de los energéticos causado por el conflicto en Medio Oriente.